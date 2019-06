¿Frida Sofía le reclamó a Jomari Goyso por defender a Michelle Salas? ¡Mira lo que dijo!

En el segmento de “Sin rollos” de Despierta América Jomari Goyso y Frida Sofía se vieron enfrentados al hablar de Michelle Salas, su prima. “Una cosa es que en las redes alguien te compare, yo creo que no es justo ni para ella ni para nadie”, dijo Goyso, quien es amigo de la hija de Luis Miguel refiriéndose a Frida Sofía, quien estaba en el mismo panel compartiendo con él, la cantante Olga Tañón, el presentador Carlos Calderón y el motivador Daniel Habif. “Luego otra cosa es tú agarrar las redes sociales e insultar a otra persona o atacar a otra persona, son dos cosas diferentes”, siguió Goyso.

Image zoom Victor Chavez/WireImage

La hija de la cantante Alejandra Guzmán, con quien ahora también peleando y muy fuerte, le contestó al estilista español visiblemente molesta: “Hay dos maneras de ofender y una es quedándote así con sus indirectas. Ponte a ver ahorita en Navidad como pone @mi-no-sé-que y faltó ¿Frida porqué no vino? ¿Eso no duele? ¿Qué parte de eso no tiene malicia? ¿Cuál era su punto?”

“Frida no te estoy atacando ni tengo nada en contra tuyo”, le aseguró Goyso. “Es que ya lo haz hecho”, reaccionó Frida Sofía. “Perdóname pero sí, desde que me entrevistaste tú fuiste una de las personas que me comparó [con] mi prima y me dijo que no me sabía pintar la boca. Perdón, tenía 16 años, me pusiste bien nerviosa…Tenías una actitud déspota y me diste de verdad miedo y lástima”. El estilista español mira a la cámara como en shock ante las acusaciones y dice: “Está bien, no pasa nada”.

Image zoom

Frida Sofía añadió sobre Salas, su prima, con quien al parecer tiene algunos puntos que resolver. “Si Michelle está muy ocupada ahorita en París y no puede responder a nadie, que bueno que te habla a ti”, le dijo a Goyso, quien es amigo de Salas. “Frida no pasa nada, a mí me puedes atacar lo que quieras, yo sé que todo viene de una parte de dolor por lo que sea”. Entonces Frida Sofía aclara: “No te estoy atacando, te estoy diciendo lo que pasó y claro que viene de dolor y de angustia y del hecho de que ya, todo el mundo tiene un límite”.

Image zoom mezcalent

Goyso le dice: “Es muy duro ser de la familia quien eres, conozco a tu abuela, a todos”. Entonces Frida Sofía responde: “Hay cosas que tú no sabes porque eres amigo de Michelle”. Goyso dice ser como hermano de la hija de Luis Miguel, con quien habla a menudo. “Ella estaba muy ocupada en París pero no puede ni reconocerme, ¿pero a ti sí entonces? Aquí está el problema”.

Carlos Calderón agrega ante el conflicto: “Es un problema entre primas”. “La quiero, le quitas sus bolsitas y todo esto y al final la persona con la que yo crecí, mi Michelle…”, añade Frida Sofía, quien tuvieron que ponerle silencio al resto de la oración por usar lenguaje obsceno al aire. ¿Se podrán reconciliar las primas? “Ojalá”, dice Frida Sofía. ¿Qué pensará Michelle Salas?