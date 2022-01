Frida Sofía habla con su familia y sopesa acciones legales tras su arresto Frida Sofía ya está en contacto con su familia y tiene previsto consultar con un abogado para decidir si tomará acciones legales después de su reciente arresto en un restaurante de Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien los últimos días no han sido los mejores para Frida Sofía, la joven ya está en contacto con su familia y tiene previsto consultar con un abogado para explotar acciones legales después de que fuera arrestada por delitos de alteración del orden público y resistirse al arresto cuando se encontraba en un restaurante de Miami. "Frida está bien y en casa. Estuvo incomunicada sin celular, pero ya habló con su papá [Pablo Moctezuma]", aseguró a People en Español una fuente cercana a la hija de Alejandra Guzmán. "El día de hoy buscará asesoría legal ya que piensa ejercer acciones legales contra el restaurante. En breve dará su versión oficial de los hechos", apuntó la fuente. Frida Sofía Credit: IG Frida Sofía La joven modelo fue trasladada a prisión la noche del pasado domingo, de donde salió tras pagar una fianza de $1,500. "No pasó nada, no pasó nada", dijo Frida Sofía a la prensa tras salir de prisión. "La verdad, fue un simple, literal, la manager [del restaurante] Joia no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo a mí". La joven afirmó que los miembros de seguridad del lugar le habían lastimado en las muñecas. "Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joia y dijeron que era porque me había robado un agua", contó. Según aseguró un portavoz del restaurante a Univision, Frida Sofía fue arrestada por negarse a abandonar el establecimiento luego de que fuera conminada a abandonarlo por haber "incomodado" a otros clientes y negarse a pagar su consumición. Frida Sofía Credit: IG Frida Sofía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frida Sofía no pudo contactar con nadie de su familia cuando fue arrestada porque perdió acceso a su celular, por lo que su padre desconocía lo que le había pasado, señaló la fuente cercana a la joven. En los últimos meses no han sido pocos los conflictos familiares con los que ha tenido que lidiar la intérprete de "Ándale". Por un lado, la triste e inesperada muerte de su hermana Natasha Moctezuma, de tan solo 24 años. Por otro, el conflicto legal que ha mantenido contra su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad.

