Frida Sofia fue arrestada en Miami Se dio a conocer que Frida Sofía fue detenida la noche del pasado domingo ¿qué ocurrió con la hija de Alejandra Guzmán? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche de este domingo 23 de enero de 2022, Frida Sofía fue arrestada en Miami, Florida, por los presuntos delitos de alteración del orden público y resistirse al arresto; aunque, hasta el momento, se desconocen las causas exactas de esta acción policiaca en su contra. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la hija de Alejandra Guzmán tendrá que pagar una fianza mil 500 dólares, por los dos cargos distintos, 500 dólares por su conducta y mil por evitar ser llevada a prisión, para lograr su libertad. Algunos otros medios dieron a conocer la ficha de detención de la modelo que fue emitida por el Condado de Miami, donde se acredita que se trata de Frida Sofía Guzmán Pinal. Dicha imagen coincide con su última historia, que posteó hace un día, donde se muestra el mismo look que aparece en el mencionado documento policial. Hasta el momento, la intérprete de "Ándale" no se ha pronunciado; de hecho, su última publicación fue hace tres días cuando dio a conocer un video bailando y mencionando "Extraño sentirme así", causó una gran emoción entre sus fanáticos. "Te amo eres la chica mas hermosa del mundo te quiero y te respeto como a toda una dama divina impresionante te mando todo mi amor sincero Frida y muchas gracias por existir", dijo un seguidor. Frida Sofia Mugshot Credit: Miami-Dade County SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esperamos con ansias tu contenido"; "Sigues logrando lo que te propones"; "Vuelve eres lo máximo; estamos aquí para ti, necesitamos esas locuritas Frida Sofía"; "Talentosa, bella, espectacular. Eres linda"; "Eres la mejor"; "Eres perfecta", y "La felicidad y la alegría no es externa, porque está dentro de ti. No les des el poder de sentirte triste a gente indeseable", mencionó. No solo Frida Sofía se ha mantenido en silencio respecto a su detención, también su madre Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre la situación y se desconoce si lo hará, ya que los problemas entre ellas continúan.

