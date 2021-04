“Busca fama”: Frida Sofía explota contra Niurka Marcos por opinar de su escándalo familiar Luego de que la vedette cubana le instó a deja de hablar “porquería públicamente” y hablar en privado con su madre Alejandra Guzmán, ahora Frida Sofía le responde. ¡Mira lo que le dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Frida Sofía respondió a Niurka Marcos luego de que la vedette cubana opinara sobre las graves acusaciones de abuso sexual de la joven contra su abuelo Enrique Guzmán. La hija de Alejandra Guzmán compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que llamó "vieja" a Marcos y opinó que con sus declaraciones lo único que busca es atención de los medios de comunicación. "Esta vieja para que vean busca fama a costa de quien sea… pobre… de corazón de moral y que le quede claro que sus pinches mamadas de 'brujería' me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina que una piruja como tú jamás me podrá hacer daño", escribió en su cuenta de Instagram. La modelo de 29 años se preguntó si la cubana está celosa de la atención que ella ha recibido y se cuestionó qué haría si su hija estuviera pasando por una situación similar. frida sofia contesta niurka marcos Credit: Omar Vega/Getty Images; Mezcalent "¿Estás ardida porque ya no hablan de ti? Solo te buscan para que opines tus pendejadas y reírse de ti, no contigo", comentó. "¿Y si tu hija te dijera lo mismo? ¿Qué pedo wey? ¿Bailas?", le preguntó. Frida Sofía comentario a Niurka Marcos Credit: Instagram / Frida Sofía Las declaraciones de Sofía se producen luego de que Marcos comentó frente a las cámaras que veía mal que la hija de Guzmán haya decidido ventilar sus acusaciones en lugar de conversarlo en privado con su madre. Aseguró que se sintió conmovida por el video de la intérprete de "Yo te esperaba" y que entiende que la cantante está entre la espada y la pared. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy mal, niñita Frida, muy mal de estar ventilando tanta mierda a la opinión pública. Siéntese con su madre y deje de hablar tanta porquería públicamente. Resuélvalo, porque por la vía que lo está haciendo no lo va a resolver", declaró en el programa de televisión mexicano Sale el sol.

