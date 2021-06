Frida Sofía envía conmovedor mensaje: "No permitas que las personas minimicen tu dolor" Con un emotivo texto, Frida Sofía da a conocer una reflexión que puede ser un consejo para quienes atraviesan por momentos difíciles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Frida Sofía dio a conocer que fue víctima de tocamientos impropios por parte de su abuelo Enrique Guzmán, poco a poco ha dejado esa actitud agresiva y contestataría que la caracterizaba. Ahora, la influencer, quien hace unos días interpuso una demanda en contra del cantante y su madre Alejandra Guzmán, muestra una actitud más reflexiva, tal como lo demostró con un mensaje que dio a conocer. "Llora el tiempo que sea necesario. No permitas que las personas minimicen tu dolor. Muchas pensarán que exageras, pero la realidad es que nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir", mencionó Frida Sofía en un mensaje que publicó en una de sus historias en Instagram. "Te dolió a ti, ni a ellos, por eso le restan importancia. Llora, pero cuando estés preparado, seca tus lágrimas, levántate y comienza de nuevo. El dolor no se cura fácilmente, pero te aseguro que no dura toda la vida. Besos y abrazos". Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este texto forma parte de otros con los que la intérprete de "Ándale" ha dejado al descubierto su sentir ante las fuertes experiencias que ha vivido, según lo ha hecho público en diversas ocasiones. Ahora, deberá dar seguimiento a dicho proceso legal que ha interpuesto a sus mencionados familiares. Frida Sofía Mientras tanto, Frida Sofía, además de promover una serie de productos y su línea de lentes de contacto, solicitó el apoyo de sus fanáticos para que voten por ella, ya que fue nominada a la categoría digital "Quiero más" en los Premios Juventud; lo cual, según mencionó, la tiene muy emocionada.

