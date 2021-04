Frida Sofía dice que emprenderá acciones legales y pide una investigación de sus acusaciones La hija de Alejandra Guzmán pide a sus antiguos sicólogos y maestros que se comuniquen con ella a través de sus abogados en un intento para recaudar evidencias. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Frida Sofía se mantiene firme al señalar a su famoso abuelo Enrique Guzmán como un abusador sexual, por lo que dijo que ha decidido tomar acción legal en su contra. En medio del pulso con su familia, la modelo y cantante se reafirma en que sus acusaciones de que fue víctima de abusos cuando apenas era una niña son totalmente ciertos y merecen ser investigados por las autoridades. "He tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público", anunció a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. "Solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho y respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la hija de Alejandra Guzmán pidió que se pongan en contacto con ella los profesionales que la atendieron en su niñez. "Si fuiste mi sicólogo, maestra o trabajaste en mi casa, por favor contáctame", escribió. Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: mezcalent.com (2) Esta decisión llega unos días después de que su tío Luis Enrique Guzmán defendiera a su padre negando rotundamente que fuera un pederasta. "Sí pasó violencia entre mi mamá y mi papá, pero eso no quiere decir que mi papá sea un pederasta", declaró tajante Luis Enrique a un diario mexicano. "Hay gente que le cree [a Frida] nada más porque hay un precedente de que era agresivo y entonces es muy fácil decir que seguramente sí molestó a su nieta y la manoseaba cuando tenía 5 años, pero la verdad es que no". Alejandra también ha demostrado su apoyo a su padre, negando cualquier acusación en su contra y asegurando su hija necesita atención sicológica. La legendaria actriz Silvia Pinal reiteró su amor por su nieta y la invitó a reunirse para resolver el asunto en familia. "Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas", escribió la matriarca a en un comunicado esta semana. "Dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento. Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto". Luego de dar a conocer sus acusaciones contra su abuelo, Frida ha decidido alzar la voz por todas aquellas personas que han sufrido agresión sexual. "Esta es mi misión de vida", aseguró en redes.

