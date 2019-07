Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán le tenía celos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Tras su debut como cantante hace algunas semanas, Frida Sofía asegura que su único cometido a partir de ahora, más que pelear con su madre Alejandra Guzmán, es comerse al mundo y realizarse como artista.

En una íntima plática con People en Español, la intérprete de “Ándale” habló en una entrevista exclusiva de sus proyectos, sus sentimientos y, además, dijo que su madre siempre tuvo celos de ella. People en Español se puso en contactó con el equipo de Guzmán, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

¿Cómo te sentiste durante tu presentación en El balón de oro?

Viendo el resultado y el video, me fascina, todo, está increíble, veo cositas que tengo que mejorar, pero me encanta, me fascina, me sentí en casa, me empezó a temblar la piernita, en un segundo me cambió la vida literal. Me quiero comer al mundo. Todo era normal para mí porque viví eso con mi mamá. El hecho de llegar al hotel, todo lo que siempre quise hacer ya estaba ahí y nunca me atreví.

¿Por qué no te atrevías?

Porque yo tenía un nudo en la garganta, no me podía expresar, no era yo, era una niña entrenada a ser hija de Alejandra Guzmán y es algo que básicamente me arrancaron porque yo bailaba ballet y yo iba a clases de piano en México. Yo me estaba preparando para lo que me gustaba, pero después como me cambió la vida en un segundo cuando me intentaron secuestrar la segunda vez, pues… se me arrancó esto del estrellato. Me salí mucho de ese papel de estrella y aprendí a ver a mi mamá como la estrella, ya no me imaginaba en un escenario. Me olvidé de la cantada, de los estudios.

¿Tu mamá te tenía celos profesionales??

Sí claro, por supuesto y muchas veces. No sé por qué lo hizo, pero de que fue una barrera lo fue, no sé cuál era su intención, la desconozco porque no soy ella, entonces ella te puede decir: ‘Mi intención era salvarte de esta industria maléfica’, o lo que sea. Pero al final, cada persona tiene [una] versión diferente.