Frida Sofía emprenderá acciones legales contra Enrique Guzmán Tras haber señalado que Enrique Guzmán había tocado sus partes íntimas de manera inadecuada, Frida Sofía entablará un proceso judicial en contra de su abuelo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, Frida Sofía reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de forma inapropiada en sus partes íntimas cuando era una niña. A partir de ese momento, el asunto se ha convertido en una controversia de tipo familiar y pública. Ante la gravedad de la situación, a la hija de Alejandra Guzmán le había sugerido que emprendieran acciones legales contra su presunto agresor. Ahora, se da a conocer que la modelo ya está estudiando la situación para realizar el proceso legal pertinente con apoyo de los abogados de su padre Pablo Moctezuma. "Estoy en condiciones de decirles que [a Frida Sofía] la están asesorando los abogados de Pedro Moctezuma y va a denunciar penalmente a Enrique Guzmán", informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen Televisión). De hecho, la propia joven ha sido enfática al respecto y ha declarado que "¡quiero justicia para mí! Para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad". Además, está consciente que llevará tiempo para demostrar lo que ha declarado en contra del cantante. Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Va a ser un proceso largo pero necesario. Solo puedo recaudar a estas micro expresiones como respaldo", escribió en su cuenta de Instagram. "Sé que es incómodo y cansado este tema pero si quiero justicia no puedo ni voy a parar". De momento, Frida Sofía está tomando una postura para luchar por todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión sexual y no han podido alzar la voz. "Esta es mi misión de vida y ¡lo sé! Por algo pasan las cosas", expresó. "Vine a pelear por todas y todos los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa negra nube en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón", mencionó. "Yo no me callo y grito por todas y todos".

Share options

Close Login

View image Frida Sofía emprenderá acciones legales contra Enrique Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.