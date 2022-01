Frida Sofía da detalles de la causa que la llevó a la cárcel El pasado domingo Frida Sofía fue detenida y llevada a prisión en Miami, Florida. Ahora, la modelo explica lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los asuntos legales para Frida Sofía continúan, debido a que el domingo 23 de enero por la noche, la joven fue llevada a prisión bajo los presuntos cargos de alteración del orden público y resistirse, sin violencia, al arresto. Tras pagar una fianza de mil 500 dólares, la hija de Alejandra Guzmán quedó en libertad. Los hechos ocurrieron en un restaurante de nombre Joia, ubicado en Miami, Florida. Ahora, la modelo habla de cuáles fueron las razones que la llevaron a ser detenida. "No pasó nada, no pasó nada", mencionó Frida Sofía a los medios de comunicación a su salida de la prisión. "La verdad, fue un simple, literal, la manager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo a mí". La intérprete de "Ándale" denunció que los miembros de seguridad del lugar la lastimaron en las muñecas y mostró las respectivas pruebas. "Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joya y dijeron que era porque me había robado un agua", explicó. La influencer también explicó que en todo este proceso estuvo sola y no recibió ayuda de ninguno de sus parientes; así, que tuvo que resolverse por ella misma la complicada situación en la que se encontraba. Frida Sofia Credit: (Omar Vega/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy", confesó. "Para que vean que la fama y el glamour no es 24/7". Frida Sofia Mugshot Credit: Miami-Dade County Por su parte, el padre de la joven, Pablo Moctezuma, mencionó que Frida Sofía pasa por momentos complicados porque tiene una fuerte depresión a causa de la muerte de su hermana Natasha, según mencionó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa mexicano de televisión Sale en Sol.

