¡Frida Sofía contesta a Ninel Conde! "Mujer en guerra por custodia de su hijo mal nutrido" La polémica está servida. Después de que el bombón asesino asegurara que Frida Sofía y Giovanni Medina tienen un complot para desprestigiar a su novio, la hija de Alejandra Guzmán reaccionó y de qué manera... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace tan solo un mes que, en medio de la triste polémica que enfrenta Ninel Conde para recuperar la custodia de su hijo, la actriz confesó que había vuelto a encontrar el amor y así de feliz lo contó a los cuatro vientos. “Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho, siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa”, escribió posando así de bella. Poco después, se supo que su galán era Larry Ramos, un colombiano 14 años más joven que ella y residente en Miami. Pero pronto comenzaría una nueva polémica, porque el bombón asesino no gana para disgustos y pareciera que los problemas le persiguen. Image zoom Instagram Salió a la luz que Larry Ramos había sido en el pasado novio de Frida Sofía, y que Alejandra Guzmán le puso una demanda porque durante los años 2018 y 2019 le transfirió millones de dólares para una supuesta inversión y al parecer el colombiano jamás le devolvió esos fondos, según desveló Suelta La Sopa. Image zoom A raíz de esta información, el ahora novio de Ninel Conde se puso en contacto con el periodista Luis Alfonso Borrego y le aseguró que esas demandas fueron causadas por unas disputas legales por parte de terceras partes y que ya estaban negociadas, pero bajo una cláusula de confidencialidad. Image zoom IG Ninel Conde Ahora, los medios se hacen eco también de varias demandas más que no dibujan una bonita trayectoria en el pasado de este inversionista que conquistó el corazón de la famosa mexicana, quien continúa inmersa en una guerra sin cuartel con su ex Giovanni Medina por haberle quitado la custodia de su pequeño. Image zoom IG Ninel Conde Así se expresó al respecto de la polémica Ninel Conde en entrevista con Gustavo Adolfo Infante: “A la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida le he visto nunca, pero de alguien que habla mal de su mamá, ¿qué puede esperar uno? Todo esto es un complot de mi ex Giovanni Medina y Frida Sofía para tratar de ensuciar mi relación”, aseguró. Image zoom Ninel Conde y Giovanni Medina en 2014 ¡Para qué queremos más! Frida Sofía sacó las garras hoy para defenderse, y de qué manera... SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Ay Ninelita… Ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí. Créeme: en mi vida he hablado o visto a tu ex. Y no quiero ser grosera pero ya que dices que “qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá”, yo te respondo…” comenzaba el mensaje escrito en la pared de sus stories. Image zoom IG Frida Sofía “Pues ¿qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por custodia de su hijo mal nutrido, prioriza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo? ¡Y no de cualquiera…! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. ¡Bendiciones!” Además de añadir varios emojis, escribió#seconfundiolachata como etiqueta.

Close Share options

Close View image ¡Frida Sofía contesta a Ninel Conde! "Mujer en guerra por custodia de su hijo mal nutrido"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.