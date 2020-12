Close

Frida Sofía borra todas sus publicaciones de Instagram y reaparece con nueva imagen La cantante no dejó ni huella de sus publicaciones y empezó desde cero con un look arrasador y un actitud más pacificadora. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una artista innovadora y de armas tomar. Lo lleva en la sangre y en su apellido. Frida Sofía vuelve a dar de qué hablar, esta vez por algo que tiene muy buena pinta: su nuevo sencillo musical "Chicas malas", ya listo para ver la luz en el 2021. Una buena noticia con la que la cantante parece haber decidido dejar todo lo malo atrás y arrancar con la mejor de las energías. Para ello ha borrado todas las publicaciones que tenía en su perfil de Instagram dejando solo dos, eso sí, ambas muy significativas. La primera es este adelanto musical tan travieso; la otra, una imagen muy atrevida con un mensaje que explica por qué empieza desde cero. "Prefiero ser quien soy y tener 7 seguidores que tener un millón tratando de aparentar y complacer a otros, olvidándome de mí...", escribió. Directa como siempre, eso no tiene intención de cambiarlo, la artista de 28 años parece decidida a dejar atrás los malos rollos y centrarse en su gran pasión, su música, con la que viene dispuesta a darlo todo. Y para prueba su nuevo tema con Mari Burelle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta reaparición Frida deja claro cuál es su foco y su objetivo. La relación con su madre Alejandra Guzmán parece seguir distanciada, ni siquiera estas fiestas tan señaladas han obrado esa unión que tantos esperan. No ha sido un año fácil pero la cantante está dispuesta a cambiar eso en este 2021. ¡Mucha suerte con esta nueva canción!

