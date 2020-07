Frida Sofía asegura que su ex y su mamá ya son parte de su pasado La cantante Frida Sofía arremete nuevamente contra su ex y suplica que nos ella asocie más con él. Por Isis Sauceda/ Los Ángeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Frida Sofía estalla de nuevo en contra de su exnovio Christian Estrada, luego de que declarara que la hija de Alejandra Guzmán estaba celosa por su nueva relación amorosa. El exfutbolista aseguró al programa Chisme en vivo de la cadena Estrella TV que la cantante aún no lo supera y que pretende atacarlo con mensajes dirigidos hacia su nueva conquista, la actriz María Fernanda Quiróz, con quien comparte pantalla en el reality mexicano Guerreros 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante estas declaraciones, Frida volvió a la carga para desmentirlo y aseguró que es él quien no deja de mencionarla. “No he hablado ni con Alejandra [Guzmán], ni con este estúpido, o sea ya son parte de mi pasado. No entiendo por qué otra vez con este pi***e drama que ya de verdad me desbarató, y estoy tratando de salir adelante sola”, declaró la cantante. Image zoom Mezcalent.com; Paul Morigi/Getty Images Frida aseguró que las declaraciones del deportista suponen un constante abuso emocional y psicológico hacia su persona, por lo que pidió que no se publiquen notas falsas de ella sobre este tema. “Me he apartado de toda la farándula, pero este hijo de su p**a madre no para y no para. Yo no sé cuándo, no sé qué quiere. Si quiere fama, que la consiga. Pero que ya me deje en paz, ya fue demasiado con exponer mi aborto con él, ir a hablar siempre de mí a los programas [de televisión], a difamarme y en realidad a abusarme emocional y psicológicamente, no se vale”, dijo. “Es algo muy delicado lo del aborto que se le hizo muy fácil gritar a los cuatro vientos, y aparte son puras mentiras…Pero ya estoy hasta la madre, yo creo que ya es hora de meterle una demanda por el c**o”. Frida reveló el año pasado que su ex había sostenido una relación con su mamá Alejandra Guzmán, algo que la roquera desmintió rotundamente.

Close Share options

Close View image Frida Sofía asegura que su ex y su mamá ya son parte de su pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.