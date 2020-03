Frida Sofía arremete contra Angelique Boyer por seguir grabando su telenovela. "Qué nivel de ignorancia" La hija de Alejandra Guzmán criticó duramente a la actriz en un fuerte mensaje por continuar yendo a los foros en plena crisis del coronavirus y así le respondió ella. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de un video en redes sociales, Angelique Boyer compartió cómo estaban siendo las grabaciones en el foro de su nueva telenovela Impero de mentiras. Mostró las medidas que se estaban tomando con motivo del coronavirus en esta todavía Fase 2 que ha declarado el gobierno de México. La actriz, que en ningún momento sale con mascarilla pero sí sus compañeros, fue duramente criticada por esta situación. Una de las que más le señalaron con el dedo y su palabra fue Frida Sofía quien a través de un fuerte mensaje le acusó de estar haciendo “pendejadas” en unos momentos donde la cosa está muy seria. “¿Es neta? Qué nivel de ignorancia. ¡El claro ejemplo de la terquedad y de cómo en realidad les importa un culo!”, escribió junto al polémico video. La joven artista insistió en que “esto no es una broma” y puso en duda que “los foros llenos de gente, maquillaje y todo tipo de contacto sea un ambiente ‘SEGURO'”, concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante tales críticas, Angelique y su novio Sebastián Rulli no tardaron en responder. No fue una contestación directa a las groserías recibidas pero sí general en forma de video donde aclaran que sí se protegen e invitan a hacer lo mismo a los demás. El video pertenece a una campaña de Televisa llamada Televisa te acompaña donde dan indicaciones de lo que se debe y no se debe hacer en estos momentos: no abrazar, no besar, no dar la mano y, sobre todo, mantener la distancia. Advertisement

Close Share options

Close View image Frida Sofía arremete contra Angelique Boyer por seguir grabando su telenovela. "Qué nivel de ignorancia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.