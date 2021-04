Un muy apenado Raul de Molina aceptó hoy frente a toda su audiencia el pesar que sentía por haber hablado mal en el pasado de Frida Sofía, ahora que ella confesó la tragedia que vivió desde su infancia de puertas adentro con su familia, al haber contado que recibió abusos sexuales por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, y amigos de su mamá, Alejandra Guzmán.

"Frida Sofía me ha criticado a mí aquí en este programa porque cuando ella salió a decir lo de Alejandra Guzmán, yo dije, oye, porqué esperaste hasta los 27 o 28 años a salir decir esto, creo que lo estás haciendo por publicidad. Después de lo que dijo ahora, la semana pasada, me da pena con esta joven… Creo que quedó traumatizada para toda su vida y creo que en ningún momento hubiera dicho esto si no hubiera algo detrás de ello, Lili….", dijo visiblemente contrito el gordo Molina a su compañera Lili Estefan, y exponiendo claramente su postura acerca de cómo se siente al respecto después de las fuertes declaraciones de la nieta de Enrique Guzmán.

"Me da pena con ella y lo digo aquí", admitió con franqueza, "sé que esta niña ha sufrido muchísimo en toda su vida". También comentó cómo la opinión pública estaba enfrentada entre los que creen y no creen a Frida Sofía: "no creo que esta chica hubiera dicho esto, si ella no ha pasado por algo así en su vida desde que es muy pequeña. No estoy diciendo que haya pasado con su abuelo o qué, porque ahí no me voy a meter, eso es entre ella y su familia, pero creo que esta niña necesita ayuda, creo que tiene razón y le pido perdón aquí en algún momento si me he manifestado en contra de ella".

Frida Sofia Raul de Molina Image zoom Credit: IG Frida Sofía - IG Raúl de Molina

Quiso aclarar también que daba su opinión de forma totalmente desinteresada: "yo no la conozco, no soy amigo de ella, la he visto dos o tres veces, no la he entrevistado, no estoy buscando una entrevista con ella, ni me importa si me da la entrevista o no me la da, no estoy interesado en todo eso. Estoy diciendo lo que pienso, porque lo que veo, lo que he podido observar durante los últimos días".

"Sí, me pareció mal que después de los veintipico de años, quizá porque no le daba dinero, hablara mal de su madre, pero después de todo esto", recapacitó, "pónganse a pensar, por qué esta niña va a decir esto por gusto, ella no necesita hablar de esto por publicidad, no necesita hablar de este problema, esto es otra cosa…"

Raúl de Molina Image zoom Raúl de Molina | Credit: Mezcalent