"¿Cómo no voy a estar loca?" ¡Frida Sofía revela abusos sexuales por parte de su abuelo Enrique Guzmán! En una entrevista con Adolfo Gustavo Infante, una Frida Sofía vació su alma y nos dejó sin habla ante sus estremecedoras declaraciones envuelta en llanto. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las tremendas declaraciones de una Frida Sofía, rota de dolor y envuelta en lágrimas, frente al periodista Gustavo Adolfo Infante, impactaron de forma sublime y puede decirse que a partir de hoy se avecina un antes y un después en la familia Guzmán. Así se refirió la hija de Alejandra Guzmán al hablar de su abuelo, Enrique Guzmán: "Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, pero…" "¿Qué te hizo?", preguntó el periodista para que aclarara a qué se refería con cosas feas. "Me manoseó" reveló envuelta en lágrimas después de unos segundos en los que se mostró visiblemente muy afectada, para añadir que todo comenzó… ¡cuando ella tenía tan solo cinco añitos! Frida Sofía Image zoom Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la pregunta de que si había revelado esa información antes a alguien, ella afirmó que era la primera vez que lo decía: "¿Lo odias?", le preguntó el periodista. "Lo odio", contestó ella dejando aflorar un millón de emociones . "Y más por cómo… el pasado, deja eso güey, ahorita, me quedó así de ándale cabrón y si el mundo supiera…". Mientras trataba de secarse las lágrimas, aseguró que los actos de su abuelo no eran solo una bajeza, ¡eran un delito! "¿Sabes que es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal", confesó entre otras duras e íntimas revelaciones. Enrique Guzman Frida Sofia Image zoom Credit: IG Enrique Guzmán, IG Frida Sofía Pero la cosa se puso peor: "De repente, me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá, bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al hotel, o sea… ¿Cómo no voy a estar un poco loca?" dijo estallando en llanto y escondiéndose tras el pañuelo con el que secaba sus lágrimas. Tras las impactantes declaraciones, así reaccionó Enrique Guzmán desde sus redes: Enrique Guzman contra Frida Sofía Image zoom Credit: IG Enrique Guzmán "Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente". La muy triste polémica está desatada.

