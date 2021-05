Abogado de Frida Sofía habla de su delicado caso legal y desmiente a famosa periodista: “Es mentira”. Oscar Ramírez habló con El Universal, desmintió rotundamente a Shanik Berman, y ésto fue lo que reveló acerca de cómo va el proceso legal de la nieta de Enrique Guzmán. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Vine a pelear por todas y todos los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa negra nube en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Yo no me callo y grito por todas y todos", expresó recientemente Frida Sofía, al revelar que piensa emprender acciones legales con sus abogados después de denunciar públicamente en una polémica entrevista que su abuelo, Enrique Guzmán, habría abusado de ella desde los cinco años, cuando era una niña. La periodista Shanik Berman afirmó hace tres días que la hija de Alejandra Guzmán estaba en un hospital haciéndose pruebas psiquiátricas para comprobar que no tiene border line personality, hecho que los abogados de la joven están negando rotundamente. "Ahora está Frida Sofía en hospital psiquiátrico haciéndose pruebas para demostrar que mentalmente no tiene ningún padecimiento y para demostrar ante peritos oficiales la veracidad de sus acusaciones", reveló Berman en este video: "Eso es mentira, es una mentira", reveló Oscar Ramírez, abogado de Frida Sofía, en entrevista con El Universal. Afirmó también que de momento guardan cierto silencio alrededor del tema porque "simplemente, queremos ser muy cuidadosos nosotros con la información que se va a dar a conocer públicamente, también quisiéramos pedirles un poco de comprensión por esa parte", dijo rogando paciencia a los medios. Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También reconoció que el tiempo durante el que su clienta sufrió las presuntas agresiones fue largo, por eso lleva tiempo recopilar toda la información necesaria acerca de tan delicado caso: "Es mucha la información, son años de agresiones, de traumas, de actos muy delicados que sufre Sofía y ella está realizando en todo este proceso de poder recopilar en su mente y también en su vida, información que nos pueda ser de utilidad, entonces, para nosotros llegar al punto de dar declaraciones concretas, sí necesitamos tener el sustento en las manos para no mal informar a las personas", admitió con prudencia.

