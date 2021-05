Frida Sofía vuelve a desafiar a su abuelo, Enrique Guzmán: “Tú sabes lo que hiciste y no solo a mí” “A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar”, dijo desafiante la hija de Alejandra Guzmán. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese a que últimamente está más enfocada en sus redes hacia su faceta empresarial, la nieta de Enrique Guzmán, Frida Sofía, sigue adelante con la misión de sacar a la luz su realidad como presunta víctima de su familia ante la situación de abuso que, según sus propias palabras, sufrió desde que era una niña,. Después de renunciar a su apellido y recuperar el de su padre, la hija de Alejandra Guzmán luce impactante con su nuevo cambio de look, adornada con su nueva marca de pupilentes que está a punto de sacar al mercado, Craysee. "Este es un proyecto que me propuse hace seis meses porque me enamoré de la nueva tecnología que usan para fabricar estas lentes de contacto", reveló. Así se ve una Frida Sofía de ojos claros: Frida Sofía Credit: IG Frida Sofía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero pese a estar enfrascada en el lanzamiento de sus lentillas de color, en sus historias la joven Frida Sofía se hizo eco de un nuevo post, que apoya la cruzada que ha emprendido desde que comenzaran las acusaciones hacia su abuelo. Esto escribió sobre el mensaje de apoyo compartido, acusando con nuevas palabras a su presunto agresor, declarando que no es ni mucho menos su única víctima: "Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel", reflexionó. "¡A mi no me das miedo y a mí no me vas a callar!", escribió en mayúsculas y añadió: "A paso firme", dando a entender que continúa adelante, aunque quizá no de forma tan pública como en las pasadas semanas.

