Archie, hijo de Meghan Markle y Harry, ¡cumple 2 añitos! Así lo felicitaron sus tíos y su bisabuela En medio de la tensa situación familiar, el chiquitín de la familia recibió estas palabras de sus seres queridos que para algunos resultaron algo frías y distantes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia real británica está de celebración. El pequeño Archie Harrison cumple 2 años este 6 de mayo y sus seres queridos han sido de los primeros en desearle un feliz cumpleaños desde el otro lado del océano. El hijo de Meghan Markle y Harry recibía las felicitaciones de sus tíos, Kate Middelton y el príncipe William, y su abuela, la reina Isabel II, a través de sus respectivos perfiles en sus redes sociales. A pesar de la tensa relación existente en el seno familiar, aparcaron sus diferencias y le desearon lo mejor al chiquitín, cada día más expresivo. Eso sí, los mensajes se limitaron a las palabras justas y sin demasiados adornos. Con una tierna imagen del día de la presentación del bebé a los medios junto a sus padres, su bisabuela le deseó un "muy feliz segundo cumpleaños". Los duques de Cambridge hicieron lo propio utilizando la misma frase de la monarca. "Deseando a Archie un muy feliz segundo cumpleaños", leía el escrito junto a una foto de toda la familia el día de su bautizo. Todo muy correcto y contenido para muchos de los usuarios que esperaban unas palabras más cariñosas para el benjamín de la familia. Además, algunos señalaron molestos que la foto empleada para la felicitación de este año era la misma que la del año pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño no ha vuelto a estar con sus tíos, primos y resto de familiares desde que los duques de Sussex se mudaran a Estados Unidos el año pasado para iniciar una nueva vida alejados de las labores de palacio. Archie Mountbatten-Windsor Credit: Pool/Samir Hussein/WireImage Solo cabe desear un precioso día para Archie, a quien seguro sus papis regalarán una jornada llena de momentos inolvidables. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Archie, hijo de Meghan Markle y Harry, ¡cumple 2 añitos! Así lo felicitaron sus tíos y su bisabuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.