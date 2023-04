¡Frederik Oldenburg sorprendió así a Carmen Villalobos antes del estreno de Top Chef VIP 2! El conductor venezolano derritió las redes con este gesto de enamorado con su novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg están felices y enamorados. Las muestras de amor y cariño constantes son la clara prueba de que apuestan con todo a esta relación, que sigue regalando momentos entrañables. Y, sobre todo, sin importarles lo que digan los demás. Con motivo del estreno de Top Chef VIP 2 este martes, el presentador venezolano tuvo un detalle de lo más romántico con su pareja. Un gesto que, nada más ser compartido, derritió las redes y el corazón de su destinataria. Han sido días de muchos madrugones y de un trabajo incesante para que el show culinario viera la luz. Días de largos rodajes y mucha entrega por parte de Carmen y su equipo para que el público pudiera contar con un programa de 10. Y así ha sido. Su estreno llegaba con toda la ilusión y con un mensaje de Frederik a su chica en un momento tan importante en su carrera. Frederik y Carmen El romántico gesto de Frederik con su novia, Carmen Villalobos | Credit: IG/Frederik Oldenburg "Comienza la segunda temporada de Top Chef VIP, para ti, mi vida, Carmen Villalobos, para los participantes, para los jueces, a todo el equipo técnico y de producción, les deseo lo mejor, ¡todo el éxito del mundo!", arranca el mensaje del colaborador de Hoy día. Unas palabras que tuvieron un espacio muy especial para su pareja. "¡Te amo y admiro, desde la posición de novio y también como profesional! ¡Mucho éxito y a disfrutar de la nueva temporada!", añadió orgulloso. Una dedicatoria que, por supuesto, tuvo respuesta de una Carmen dichosa y profundamente enamorada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Mi amorrrrrrr awwwwwwww! ¡Gracias por tus hermosas palabras para este proyecto maravilloso! ¡Tú más que nadie conoce las jornadas! Te amo demasiado y soy muy feliz de tenerte a mi lado", contestó la presentadora. Carmen y Frederik, juntos en Colombia Carmen y Frederik, juntos en Colombia | Credit: IG/Frederik Oldenburg A pesar del arduo trabajo de ambos, han sabido encontrar el momento para encontrarse. Ni el cansancio ni la distancia han sido un pero. Todo lo contrario. Frederik ha viajado hasta Colombia muchos fines de semana para estar apenas un día y medio juntos. Su relación sigue consolidándose y, sobre todo, la pareja vive el presente con todas las ganas e ilusión. Top Chef VIP 2 se emite de lunes a viernes, a las 7/6c, por Telemundo.

