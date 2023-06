Frederik Oldenburg sorprende a Carmen Villalobos con un regalo inolvidable El conductor derritió las redes con este detallazo que le tenía preparado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frederik Oldenburg Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos El amor está en el aire y en todos lados cuando se refiere a la parejita formada por Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg. El co-presentador de Hoy día compartió en sus redes sociales algo que había preparado con mucho amor para su enamorada. Una sorpresa con la que el venezolano ha derretido las redes sociales por el alto nivel de romanticismo y ternura. Con los dedos de la victoria, los tórtolos celebraron este momento con sus seguidores. ¿Qué fue lo que le preparó Frederik? "Y así comenzaron las vacaciones, con el viaje sorpresa para ella, disfrútalo. ¡Te amo! ¡Vamooooo!", escribió junto a una foto de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Encantada con el detalle, Carmen le contestó más enamorada que nunca. "Tú siempre me sorprendes mi amor. Estoy muy emocionada y feliz. Te amoooooooooooo", escribió la conductora de Top Chef VIP. El destino, por ahora, es un secreto. Lo que no lo es es la evolución tan bonita de esta historia de amor. ¡Felices vacaciones!

