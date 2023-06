Frederik Oldenburg se enfrenta un famoso presentador en directo: "¡Eso es ego!" El co-presentador de Hoy día alzó la voz ante lo que consideró un comportamiento injusto e irrespetuoso del conductor peruano, Andrés Hurtado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más amables de la mañana. Pero, en esta ocasión, Frederik Oldenburg se tuvo que poner serio en su programa, Hoy día. Esta semana, el famoso conductor peruano, Andrés Hurtado, despedía en directo a un productor de su show por haber cometido un error en una de las preguntas que tenía que hacer a una modelo. En vez de 'miedo', escribió 'medio'. La errata le valió el puesto de trabajo y una humillación en pleno directo que se ha hecho viral. Desde el mañanero de Telemundo, decidieron hablar con el conductor al respecto. El presentador de Exatlón Estados Unidos no estuvo de acuerdo ni con los modales ni con la forma de actuar de Andrés, y así mismo se lo hizo saber ante la audiencia y sus compañeros. Frederik y Andrés Frederik Oldenburg contesta a Andrés Hurtado en Hoy día | Credit: Frederik Oldenburg: IG Andrés Hurtado: Youtube/show/Sábado con Andrés Ante la actitud de "ego" del animador de Sábado con Andrés, el venezolano le recordó que él también tenía una amplia experiencia televisiva, además de unos estudios y una formación que, quizá, él no tenía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tensión fue en aumento y, aunque todo se trató con respeto y educación, Frederik no dudó en pararle los pies cuando el entrevistado recurrió a ciertas actitudes. "Nosotros en Telemundo/NBC respetamos a cada uno de los trabajadores en vivo y detrás de cámaras y todo se conversa, y todo tiene un proceso de respeto ante todo en esta empresa. No se puede vejar en público a una persona de la manera en que se le dejó", dijo con firmeza. La conversación continuó y culminó con una propuesta a Andrés: que acudiera en vivo al plató de Hoy día para poder explicarse y estar frente al resto de conductores. Una invitación a la que Frederik se sumó y que el comunicador peruano respondió no de las mejores formas: "No seas hipócrita por favor", dijo ante la mirada incrédula de Jacky Bracamontes, Daniel Arenas, Chikybombom y Penélope Menchaca. Finalmente aceptó la oferta y hoy jueves, el animador ha acudido como invitado especial para hablar del polémico despido de su productor al aire. Un cara a cara de lo más esperado entre Frederik y Andrés que promete una mañana agitada para el show de Telemundo.

