"Ya conoció a mi familia": Frederik Oldenburg comparte los detalles de su noviazgo con Carmen Villalobos El conductor de Exatlón compartió en el programa Al rojo vivo (Telemundo) cómo pasaron de ser compañeros de trabajo a pareja y reveló que la actriz ya compartió con su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frederik; Carmen Villalobos Frederik Oldenburg; Carmen Villalobos | Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; John Parra/Telemundo via Getty Images "Sí, estamos juntos". Frederik Oldenburg confirmó este martes su noviazgo con Carmen Villalobos en el show matutino de Telemundo Hoy Día. El conductor de Exatlón Estados Unidos compartió más detalles sobre su historia de amor con la actriz colombiana horas más tarde en el programa Al rojo vivo (Telemundo) que conducen Jessica Carrillo y Lourdes Stephen. Así inició todo "La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada [de Exatlón] y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo", reconoció el comunicador de origen venezolano. "Ha sido un clic tremendo y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque aparte para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso", agregó. Frederik Frederik Oldenburg | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ya conoce a su familia Frederik reveló que la estrella de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y Café con aroma de mujer ya tuvo la oportunidad de conocer y compartir con su familia. "Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos. Mi familia que llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó. Pasé un 30 de diciembre increíble, 31 de diciembre, 1 de enero, aparte esos días se frenaron las grabaciones, pudimos estar libres, compartimos todo. La verdad que fue increíble", aseveró Frederik, quien cuenta con casi 200 mil seguidores en la red social Instagram. "Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo y los conoció a ellos". Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: John Parra/Telemundo via Getty Images Planes juntos Aunque Carmen reside en Colombia y tiene una agenda de trabajo apretadísima, Frederik es fiel creyente de que cuando las dos partes "ponen lo suyo" se logra acomodar todo. "Yo creo que cuando las dos partes quieren, aparte después de toda esa conexión que hemos tenido en tan poco tiempo yo apenas tenga el tiempo libre agarro el avión pero rapidísimo y la voy a ver". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Te ves casado?", le preguntaron. "Yo te voy a ser sincero, yo me veo en un paso a paso maravilloso, siempre lo hemos hablado, ella también. Pero me visualizo. Yo creo que cuando estamos enamorados, cuando estamos conectados tú te visualizas con esa persona, yo me visualizo con tantas cosas", respondió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Ya conoció a mi familia": Frederik Oldenburg comparte los detalles de su noviazgo con Carmen Villalobos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.