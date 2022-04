Muere Freddy Rincón, el futbolista colombiano ídolo mundial El mítico jugador y auténtica leyenda de este deporte fallecía en la madrugada del jueves a los 55 años después de tres días hospitalizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del fútbol se viste de luto tras el anuncio de la muerte de Freddy Rincón, el jugador colombiano, ídolo de grandes ligas y responsable de algunos de los goles más significativos en la historia de este deporte. Después de tres días ingresado en el hospital, el deportista perdía la vida a los 55 años. Su salud corría peligro desde el lunes, día en que sufrió un grave accidente de tráfico. El pasado 11 de abril, la camioneta en la que viajaba Freddy como copiloto chocó contra un autobús, lo que llevó al futbolista a ser hospitalizado en una condición "profundamente crítica". Tal y como informó entonces la clínica Imbanaco donde se le atendió, tuvo que ser operado por un "trauma craneoencefálico severo" y posteriormente trasladado a cuidados intensivos. Freddy Rincón Freddy Rincón | Credit: Mark Leech/Getty Images "La condición (de salud) de Freddy Eusebio sigue siendo profundamente crítica", declaró horas antes de su muerte el doctor Laureano Quintero Barrera, director médico de la Clínica Imbanaco. La evolución de Freddy en los últimos tres días no fue favorable. Finalmente el que fuera uno de los futbolistas más representativos en Colombia perdía la vida este 14 de abril después del fatídico accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las razones siguen siendo causa de investigación, pero ya el pasado lunes, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, informó a los medios locales que el vehículo en el que viajaba Freddy Rincón como pasajero no respetó la luz roja de un semáforo y eso dio lugar al fuerte impacto. "Desde una de las cámaras de seguridad de uno de los edificios vecinos se aprecia el impacto, se aprecia la posible imprudencia por parte del conductor, la colisión es muy fuerte", reveló Ospina. Entre los muchos logros de Freddy están su participación en tres mundiales, 17 goles de sus 84 partidos en Colombia, el gol con el que su país igualó 1-1 con Alemania en el Mundial de Italia en 1990 y su exitoso paso por el Real Madrid. Su gran amor a este deporte permaneció intacto ya que tras su retirada en 2004 siguió disfrutando del mismo como entrenador y también comentarista. Descanse en Paz.

