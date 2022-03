Pilar del teatro mexicano se debate entre la vida y la muerte; piden ayuda económica Fred Roldán se encuentra hospitalizado desde hace algún tiempo a causa de una grave afección que lo tiene muy grave. Ante la magnitud de la enfermedad, la familia ha agotado sus recursos económicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de días, se dio a conocer que Fred Roldán se debate entre la vida y la muerte a causa del cáncer de cuello que padece y que ha desembocado en otras afecciones. "Le hicieron una operación en el pulmón porque tenían que arreglarle algo que le habían visto y que me parece que es parte del cáncer que tiene en el cuello", explicó a los medios de comunicación Lupita Sandoval, su exesposa por 17 años, y actual amiga. "Son muchas las complicaciones que tiene, tiene la sepsis que dicen los doctores. Eso es muy delicado, por eso ha perdido tanta sangre, están cambie y cambie la sangre porque está infectado", explicó. "Ha estado sedado varios días y no tiene forma de comunicarse". La actriz también explicó que el costo diario en el hospital es de cien mil pesos. Pero el padre de sus hijos contaba con un seguro de gastos médicos mayores que se ha terminado ante los altos gastos que se requieren. "Se acabó el seguro; entonces. los gastos empiezan a correr ya por nuestra cuenta y no lo podemos sacar porque está grave. Estamos entre la espada y la pared luchando por hacer un traslado [a un lugar más económico], claro, para darle el mejor servicio también, pero por el momento nos podemos, más que luchar por su vida", agregó. Fred Roldán Credit: Fred Roldán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante ello, la madre de los hijos de Roldán, está solicitando donaciones públicas para tratar de subsanar la cuenta, debido a que los ahorros de quien es considerado una institución teatral en México, Sandoval y su familia se han agotado. "Es como un taxímetro, va sube, sube y sube [la cuenta]", advirtió. "Todo te lo cobran. No me estoy quejando, simplemente, lo estoy exponiendo. Y hay que resolver. Mis hijos están su tarea y yo la mía", confesó. "[Está debatiéndose] entre la vida y la muerte". Lupita Sandoval espera un milagro para que Fred Roldán pueda recuperarse.

