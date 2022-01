El protagonista de la exitosa serie Malcolm in the Middle , dijo que circulaban conceptos erróneos sobre su salud ya que luego de consultar con una gran número de médicos, su diagnóstico oficial fue migraña con aura.

Frankie Muniz habla sobre los rumores sobre su pérdida de memoria.

El actor de 36 años apareció en podcast de Steve-O, Wild Ride! donde aseguró que era "la primera vez que [he] realmente aclarado" el tema en un foro público después de que se informara que había lidiado con mini derrames cerebrales en 2012 y 2013.

El protagonista de la exitosa serie Malcolm in the Middle , dijo que circulaban conceptos erróneos sobre su salud ya que luego de consultar con una gran número de médicos, su diagnóstico oficial fue migraña con aura (también conocida como migraña clásica).

"Si buscas mi nombre [en internet], todo lo que se dice es que no tengo memoria o que me estoy muriendo por derrames cerebrales y todo ese tipo de cosas", dijo. "Buscas mi nombre [y] es básicamente: 'Frankie se está muriendo'".

"He pensado mucho en eso durante años: ¿por qué tengo mala memoria?", aseguró. "Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales".

Muniz dijo que no "quería culpar a las conmociones cerebrales ni culpar a nada más", pero señaló el hecho de que ha tenido una vida plena y no recuerda cada detalle.

"Simplemente creo que es el hecho de que lo hice tanto en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo", dijo Muniz.

Muniz hizo referencia a su actuación en 2017 en Dancing With The Stars, recordando cómo tenía problemas para recordar eventos de la vida que ocurrieron a principios de la década de 2000 durante la semana del programa de ABC centrada en su año más memorable.

"Para ser honesto, me encanta Dancing With The Stars, y no quiero decir nada que haga que me odien, pero te dicen cuál será tu año más memorable", dijo sobre el formato del programa. "Dijeron: 'Es 2001 porque fue cuando fuiste nominado para un Emmy y los Globos de Oro' y todo ese tipo de cosas".

Continuó: "Y digo: 'No recuerdo lo que sentí entonces. No lo recuerdo, ¿sabes? Era como si ignorara el hecho de que no puedo decir: 'Ese es mi año favorito' porque No puedo decirte lo que pasó en 2001… Tuve que decir: "Realmente no recuerdo". Pero no estaba diciendo que no recuerdo nada".

Muniz dijo que la verdad es que no "recuerda mucho" de su tiempo en Malcolm in the Middle.

"Casi se siente como si no fuera yo", dijo. "Me entristece un poco. Me vienen a la mente cosas que debería haber recordado. He llegado a hacer cualquier cosa que realmente quería hacer. Pero la verdad es que no recuerdo mucho".

Dijo que ha visto el programa en los últimos años y lo disfrutó como fanático.

Muniz interpretó al personaje titular en la serie de televisión de 2000 a 2006 junto a un elenco que incluía a Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Erik Per Sullivan y Justin Berfield.