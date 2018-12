Chiquis Rivera entre dos hombres, ¿dónde está Lorenzo Méndez?

Frankie J había estado en pláticas con Jenni Rivera para grabar una canción juntos. Lamentablemente, la cantante mexicoamericana falleció antes de que esto sucediera, y aunque Frankie no se quedó con las ganas y con la aprobación de la familia Rivera, grabó el cover de Alejandra Guzmán ‘Hacer el amor con otro’ junto a la voz de Jenni, ahora puede presumir que canta a dueto con un ‘pedacito’ de Jenni. El intérprete y Chiquis Rivera están a punto de lanzar el tema ‘Qué será’, en el cual también colaboró Lorenzo Méndez como compositor.

“Para nosotros fue algo muy divertido, nos gustó estar en el estudio trabajando juntos como amigos que somos. Nos divertimos mucho filmando el video en Los Angeles”, comentó Frankie a PEOPLE EN ESPAÑOL. “La canción trata de cuando un chico y una chica se conocen y sienten esas maripositas en el estómago y dices: ‘¿qué está pasando? ¿Qué será, atracción, amor, infatuación?”.

Irónicamente, la relación entre Chiquis y Méndez continúa bajo la lupa ya que los rumores de una posible ruptura no cesan, aún cuando los cantantes se dejan ver juntos y unidos. Pero Frankie aconsejó a Chiquis hacer caso omiso a los chismes.

“Yo no le pongo atención, energía a lo que está pasando. Le dije: ‘hay que enfocarnos en la música, en el video, lo que es el arte de la música. Y la verdad, si se va a formar lo que sea déjalo así y enfócate en lo que estás haciendo’”, comentó.

El video de la canción donde también participa BabyBash, cuenta con la colaboración de los actores de Hollywood Jacob Vargas y Danny Trejo y se grabó en Los Angeles durante una jornada que duró hasta altas horas de la madrugada.

“Hice un dueto con Jenni y ahora me toca trabajar con otro cachito de Jenni, que es Chiquis su hija. La verdad fue algo muy bonito el poder compartir con ella”, expresó Frankie.

Además de ‘Qué será’, el cantante también lanzará el video del cover ‘Tell It Like It Is’ y su sencillo ‘I Hope He Breaks Your Heart’, un tema inspirado en la relación sentimental de su hijo. Pero la canción que espera que salga al mercado es el dueto que grabó con Jenni.

“Yo creo que tiene un buen sonido y que se puede lanzar”, aseguró.