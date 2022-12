Arrojan desde un auto en El Bronx el cadáver de un actor de la película Green Book El cadáver del actor Frank Vallelonga Jr., de 60 años, fue arrojado desde un auto y encontrado por la policía frente a una tienda en Hunts Point, en el barrio neoyorquino de El Bronx. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frank Vallelonga Frank Vallelonga | Credit: Albert L. Ortega/Getty Images El cadáver del actor Frank Vallelonga Jr., de 60 años, fue arrojado desde un auto y encontrado por la policía a las afueras de una tienda en Hunts Point, en el barrio neoyorquino de El Bronx. Según el diario The New York Times, la policía respondió a una llamada justo antes de las 4 a. m. del lunes. Cuando llegaron al lugar, Vallelonga Jr., conocido por su papel en la película ganadora del Oscar Green Book, estaba inconsciente en el suelo. Poco después el personal del servicio de emergencias que lo atendió en el lugar certificó su muerte. La policía informó que su cuerpo no mostraba signos evidentes de trauma, y que ​​la oficina del médico forense estaba realizando una autopsia para determinar la causa de la muerte. Las autoridades confirmaron el arresto de un hombre de 35 años identificado como Steven Smith, luego de que un video de vigilancia mostrara que llegó en un Hyundai Elantra gris al lugar, salió del automóvil, sacó un cuerpo del lado del pasajero, lo dejó caer en la acera, volvió al automóvil y se fue, dice la denuncia. Frank Vallelonga Frank Vallelonga | Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for AFI El automóvil pertenecía al hermano del Sr. Vallelonga, Nick, quien le dijo a la policía que Smith no tenía permiso para conducirlo. A Smith se le acusa de ocultar un cadáver humano y de otros delitos, como hurto mayor de un vehículo y posesión criminal de propiedad robada, según los registros judiciales. Smith dijo a los investigadores que no conocía a Frank Vallelonga Jr. "Ese tipo ya estaba muerto", dijo a la policía. "Tuvo una sobredosis. Yo no tuve nada que ver con eso". Según contó, una mujer se le acercó y le dijo que alguien había tenido una sobredosis en el auto. "Fui al auto y me fui. No puedo recordar de qué manera. Saqué el cuerpo jalándolo del auto en el piso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Smith fue puesto en libertad después de ser procesado en el Tribunal Penal de El Bronx y deberá presentarse ante los tribunales el próximo mes. Frank Vallelonga Jr. era hijo del fallecido actor Tony Lip, cuyo verdadero nombre era Frank Vallelonga, quien fue muy conocido por su personaje de Carmine Lupertazzi en The Sopranos.

