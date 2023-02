Franco Noriega el chef modelo que ahora inicia nuevo proyecto para ayudar emprendedores Ser un reconocido modelo y chef; así como, trabajar en televisión y probar suerte como cantante no ha sido suficiente para Franco Noriega y ahora tiene una propuesta para apoyar a empresarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Franco Noriega inició una carrera como modelo trabajando para marcas de diseñadores internacionales, también descubrió su amor por la cocina y se convirtió en chef para lugar abrir un restaurante de nombre Baby Brasa que se ubica en Nueva York; además, ha tenido diversas participaciones en televisión y lanzó un tema como cantante. Ahora, arrancó con un nuevo proyecto, se trata de un podcast titulado Seamos Francos con el que pretende ayudar a nuevos emprendedores. "La intención es hablarles con toda franqueza sobre lo bueno, lo retador y lo feo de emprender un negocio. De todo lo necesario para crecer y aprender de los errores. De la importancia de soñar en grande pero con los pies en la tierra. Entendiendo que el primer trabajo de gerencia es con nosotros mismos", explicó Noriega a People en Español. "Todo emprendimiento en el que he me involucrado ha implicado esfuerzo y sacrificio. Constantemente personas me preguntan cómo lo he hecho, si ha sido suerte o destino. En este podcast busco brindar toda la información necesaria para que sin importar cual sea tu proyecto, te animes hacerlo con preparación, disciplina y entusiasmo". Con esta opción, este famoso no pretende desalentar a los quieren iniciar un negocio, por el contrario, quiere impulsar a la gente a seguir sus sueños. "Hay muchos podcast que brindan información de valor actualmente. Pero pocos hablan de las herramientas para superar la parte oscura y difícil. Y la verdad es que como emprendedor no son los éxitos los que nos definen, sino cómo nos manejamos en el fracaso", explicó. "[Pretendo] que se llenen de entusiasmo y ambición. Para que se contagien del deseo de escalar y crecer. Porque ese entusiasmo será la gasolina necesaria para ir más lejos de lo que nunca antes habías pensado que podrías llegar". Franco Noriega Credit: Cortesía: Franco Noriega SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el empresario posicionarse a nivel profesional ha sido resultado de "la constancia, la disciplina pero sobretodo ¡la osadía!"; además, como cualquier otra persona ha tenido que enfrentarse a sus propias inseguridades. "Creo que la opinión de las otras personas siempre es un obstáculo. Porque muchas veces nos condicionamos por el pensamiento o los miedos de terceros, incluso aunque sean amigos o familia. ¿Es el mayor obstáculo? Depende de qué valor le demos a esas opiniones", advirtió. "Si algo no lo hice mejor en el pasado, no fue porque no quisiera, sino porque en ese instante no supe optimizarlo. Trato de no pensar en el pasado a menos que me permita aprender para crear un mejor futuro". Franco Noriega Credit: Cortesía: Franco Noriega El podcast Seamos Francos de Franco Noriega ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. "La diversificación es clave en el proceso de expansión. Y pienso seguir compartiendo todo lo necesario para quien sea que me escuche, se llenen de la misma energía", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Franco Noriega el chef modelo que ahora inicia nuevo proyecto para ayudar emprendedores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.