¡Francisco Gattorno con una novia más joven!: “Si no estás enamorado, estás muriendo” ¿Cómo se conocieron? ¿Tienen planes de boda? ¡El mismo actor revela detalles de su romance en tiempos de pandemia! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor cubano Francisco Gattorno reveló que encontró el amor en tiempos de pandemia en una mujer más joven que él y que conoció hace unos meses atrás. El protagonista de telenovelas como La viuda de blanco y La dueña explicó que conoció a su novia, a quien identificó como Damaris, en casa de un amigo común en Miami. Afirma que a pesar de ser más joven ,ha demostrado ser una mujer madura. Image zoom Credit: Agencia México “Milagrosamente el amor me sorprendió otra vez, en esta pandemia. Tengo un amor de pandemia, que me ha hecho ver la vida de una mejor manera, estoy muy contento. Reencontré el amor pues conocí a un ángel, se apareció en mi camino”, compartió muy sonriente ante las cámaras del programa de televisión mexicano Sale el sol. Contó que seis meses después de que se conociera se volvieron a encontrarse y ahí todo hizo “clic”. “De edad es menor que yo, pero es un poco más madura que yo. Tú sabes que las mujeres son más maduras que los hombres”, comentó, tras agradecer esta nueva oportunidad de la vida para volver para amar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El amor es parte de nuestras vidas. Si no estás enamorado, está muriendo. Creo que mientras tienes a alguien a quien puedas darle tu amor y pueda devolverte ese amor, pues es algo maravilloso es lo que te da fuerza para todo para levantarte a trabajar", dijo. Ante la pregunta de si tenía planes de boda, respondió con un “sí, por qué no”. Sobre la relación de su exesposa Cynthia Klitbo con el Rey Grupero, quien es 16 años menor que ella, dijo sentirse contento por ella y de que ambos hayan podido rehacer su vida con el paso del tiempo. “Me parece genial, así ya me deja tranquilo”, comentó entre risas. “El amor no tiene edad. Es una gran amiga y me alegra mucho que está bien”, agregó.

