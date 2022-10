Francisco Gattorno se casó en una espectacular boda ¡en Egipto! Francisco Gattorno y Adamarys Espinoza formalizaron su romance con una increíble boda nada más y nada menos que en Egipto. ¿Por qué fueron tan lejos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Al fin Francisco Gattorno y Adamarys Espinoza son marido y mujer! Después de dos años de relación, la pareja quiso formalizar el romance y lo hizo con una increíble boda nada más y nada menos que en Egipto. Fue Espinoza la que compartió hace unas horas las espectaculares fotos de la boda de ambos el pasado 10 de octubre, que celebraron en la otra parte del mundo. Para la ocasión ambos eligieron ir completamente de blanco. Mientras el actor de 58 años llevó un corbatín de rojo, su ahora esposa de 32 años escogió un vestido con escote de V. "Nosotros", fue todo lo que escribió Espinosa junto a las fotos, pero la verdad es que hablaban por sí solas. Gattorno, quien se comprometió con la joven en marzo de 2021, contó a una revista mexicana que planearon su boda solo 15 días antes de casarse y no le dijeron a nadie. "Ha sido una cosa muy bonita, una ceremonia muy linda y ella lo disfrutó, yo también, fue muy divertido, algo diferente en donde pasamos momentos que quedarán para toda la vida", dijo el actor. "Tenemos grandes recuerdos de ese día, la gente fue muy amable y divertida, fuera de toda tradición occidental", sostuvo. Por su parte, la novia dijo que se casaron bajo un ritual en el que no se firman papeles, que duró desde las 4 p.m. hasta las 11 p.m. "Es un ritual ceremonial muy lindo, creo que es una de las cosas más lindas que he vivido o viviré en la vida, porque ellos te hacen pasear por todo el río Nilo, después llegas al poblado de ellos, todo esto cantando, ellos te impregnan alegría", dijo. "Siempre terminan en la noche y regresas por el río Nilo en una barca. De hecho, cuando apenas vas al pueblo te llevan en la parte baja de la barca, ya cuando regresan, como es de noche, vas en la parte de arriba para que contemples la luna, pues dicen que es mística y te augura éxito en tu relación", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se conoció en medio de la pandemia de coronavirus, y a pesar de los 26 años de diferencia de edad, están sumamente felices. "Milagrosamente el amor me sorprendió otra vez, en esta pandemia. Tengo un amor de pandemia, que me ha hecho ver la vida de una mejor manera, estoy muy contento. Reencontré el amor pues conocí a un ángel, se apareció en mi camino", dijo hace un tiempo el actor al programa de televisión mexicano Sale el sol.

