Las vacaciones familiares de Francisca en el país de origen de su esposo La copresentadora de Despierta América (Univision) no permitió que el pequeño contratiempo que tuvieron a su llegada a Italia arruinara sus esperadas vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca, su esposo y su hijo | Credit: Instagram Francisca Despierta América amaneció este lunes sin Francisca. La carismática presentadora y actriz dominicana no estuvo esta mañana junto a sus compañeros conduciendo el programa matutino de Univision, ni tampoco lo estará durante los próximos días. La que fuera ganadora de la novena temporada del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su bella familia. La presentadora, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, tomó el fin de semana junto a su esposo Francesco y su hijo Gennaro un avión rumbo a Europa. Francisca, su pareja y su primogénito aterrizaron el sábado en Italia, país de origen de Francesco, para desconectar de la rutina y seguir construyendo memorias juntos como familia. "Y que llegamos a nuestro destino, pero sin maletas", anunció la conductora a través de sus historias de Instagram. Francisca Credit: Instagram Francisca Un pequeño percance que Francisca no estaba dispuesta a dejar que le arruinara su viaje. "Donde estamos es tan bello que se me pasa el coraje", escribió la presentadora. "Vamos a enfocarnos en conseguir lo que Gennaro necesita", agregó. Francisca Credit: Instagram Francisca Aunque apenas lleva unos días en el país europeo, Francisca ya ha vivido varios momentos mágicos que ha quiero compartido con sus seguidores a través de las redes sociales. Momentos que, como no podía ser de otra forma, tienen como protagonista a su retoño. Francisca Credit: Instagram Francisca "Coleccionando momentos. Andamos de vacaciones", escribió desde su cuenta de Instagram. Francisca Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Disfruten mucho que se lo merecen" o "Bella familia" fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en el reel que publicó sobre sus primeros días en Italia.

