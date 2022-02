La prenda de vestir de su esposo que Francisca adoptó este lunes como parte de su outfit en Despierta América "Por eso me queda tan grande", reconoció la carismática conductora dominicana fuera del aire a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América, el programa matutino de Univision, está cumpliendo esta semana 25 años al aire y para celebrarlo por todo lo alto algunos de sus conductores, entre ellas Francisca, se trasladaron hasta Nueva York para conducir varios segmentos del programa en vivo desde las calles de El Bronx y así agradecer de cerca el cariño y el apoyo de los televidentes. Consciente de la ola de frío que azota en estos momentos a la costa este de Estados Unidos, la carismática presentadora dominicana preparó para este lunes un outfit de varias capas de ropa que le permitiera combatir las temperaturas extremadamente bajas que soporta Nueva York. "Señores qué frío tenía aún con todo lo que me puse. No van a creerlo pero hasta ropa de Francesco tenía debajo", confesó horas más tarde la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 a través de su página de Facebook, donde compartió un video en el que mostró con todo lujo de detalles las diferentes capas de ropa que conformaron este lunes su look del día. Francisca Francisca conduciendo este lunes Despierta América | Credit: Instagram Francisca Abrigo, suéter, blusa, guantes, gorro… La copresentadora de Despierta América se fue quitando una a una cada prenda de ropa que tenía puesta hasta llegar al traje térmico que tenía justo al final de todas las capas de ropa y que, curiosamente, le pertenece a su esposo Francesco. "Miren lo que tenía, un traje térmico que es, por cierto, de Francesco, por eso me queda tan grande", explicó Francisca, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Francisca Francisca se pone traje término de su esposo | Credit: Facebook Francisca "Yo ordené algunos por Internet y no me llegó, entonces él tenía este en casa", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De verdad que compadezco a mi gente que vive aquí en Nueva York, que vive en el frío; pero bueno esta es una temporada que pasa e igual el calor siempre de ustedes es demasiado, me mantiene feliz, pero no ha sido nada fácil hoy", admitió la conductora.

