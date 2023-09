La 'hermana de crianza' de Francisca que pocos conocen La madre de la conductora sorprendió a muchos al felicitar este lunes a través de las redes sociales por su cumpleaños a una de sus hijas, y obviamente no era Francisca. Te contamos quién es ella y qué relación tiene con la presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Divina, la madre de Francisca, no suele ser muy activa en las redes sociales, pero siempre que hay una fecha especial y la ocasión lo merece ahí está la primera para felicitar a sus seres queridos y aplaudir sus logros. Este lunes, la progenitora de la conductora dominicana hizo uso de su perfil de Instagram para dedicar un mensaje de felicitación a una de sus hijas –y no era Francisca–, lo que llamó la atención de muchos ya que de siempre se ha sabido que la copresentadora del programa Despierta América (Univision) solo tiene un hermano por parte de madre. "Hoy es un día muy especial, una de mis hijas está de cumpleaños. Le pido a Dios que le permita cumplir sus sueños", escribió Divina desde su cuenta de Instagram. "Que la pases superbien junto a los seres que te aman. Feliz cumpleaños". Francisca Credit: Instagram Divina Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¿Quién es ella? ¿Francisca tiene una hermana? Yo creía que solamente era un varón", comentó una persona en su publicación. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "¿Ella es hermana de Francisca?", se puede leer en otro de los comentarios. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Pero, ¿quién es la mujer de la foto? ¿Será que Francisca tiene una hermana? Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La respuesta es sí y no. La realidad es que la mujer a la que felicitó Divina es prima de la conductora. "Sujarni es mi hermana de crianza y ha estado con nosotros desde que tengo memoria", explicaba en su día Francisca en su libro autobiográfico 'Una reina como tú'. De ahí que sea como una hermana para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En realidad, decir que es mi hermana es decir poco", añadía. "Algunos años mayor que yo, asumió muchas veces el papel de madre cuando mi mamá se iba a trabajar lejos: nos cuidaba y nos aconsejaba con una mezcla de rectitud y cariño que añoro hasta ahora".

