¡Esposo de Francisca la abraza y llora de emoción! "Hoy pongo punto final a un capítulo en mi vida" Con lágrimas en los ojos, la dominicana superó otra difícil prueba. "El día de hoy es un momento grande, importante para mí y mi familia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tiempo lo pone todo en su lugar. Así lo ha comprobado con creces Francisca y así lo ha querido compartir en estos días con su programa, Despierta América, y, sobre todo, con las millones de personas que la ven. Su historia de superación, de salir de su país para buscar una mejor vida en Estados Unidos, ya casi todos la conocen. Pero de esa etapa de difíciles comienzos había una cuenta pendiente que la dominicana no había superado... hasta hoy. Con lágrimas de emoción tanto de ella como de su esposo Francisco Zampogna, su compañero de aventuras, padre de su hijo y testigo de sus logros, la feliz mamá dio a conocer la prueba que por fin ha logrado. "Hoy pongo punto final a un capitulo en mi vida que en algún momento pensé no completaría", confesó visiblemente emocionada en un video de Instagram. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca y Despierta América Un logro que tardó un poquito más en llegar pero que por fin está en sus manos y que celebró entre lágrimas, besos y abrazos con su esposo, su madre y sus compañeros de programa, a los que atendió con su nuevo éxito en mano. "Diosito nos ha bendecido mucho, nunca nos ha soltado de la mano y poquito a poquito, a su tiempo, en el momento perfecto me ha permitido lograr cada una de las metas. Yo estoy feliz porque es un día importante para mí y mi familia", expresó al mañanero con la voz temblorosa. Después de casi 11 años, ¡ya es ciudadana americana! Costó su tiempo y su trabajo, pero el certificado llegó. "Eres inspiración", le expresó su compañera Chiquinquirá Delgado. "Eres la personificación de muchos", añadió Carlitos Calderón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca también aprovechó sus redes para recordar el emotivo momento de su paso por Nuestra Belleza Latina en 2015 frente a su amigo y hermano Jomari Goyso. A partir de ahí todo empezaría a cambiar para ella. Y a su lado, siempre de la mano, su esposo con quien pronto se casará ante Dios, y, por su puesto, su madre, su máxima inspiración en la vida. Dos cómplices al que se suma su pequeño Gennaro, su razón de ser y máximo sueño.

