Si Francisca ha logrado conectar de una manera tan genuina con el público en apenas 6 años de carrera ha sido por la transparencia y la autenticidad con la que siempre se ha mostrado ante la audiencia desde que en 2015 ganara Nuestra Belleza Latina (Univision). La carismática conductora dominicana, quien está a punto de superar los 3 millones de seguidores en Instagram, nunca ha dudado en abrir su corazón y sincerarse con sus fans sobre aquellos temas que quizás no son tan comunes de tratar dentro del glamuroso medio artístico, como los duros comentarios que ha estado recibiendo durante su embarazo por su físico.

La copresentadora de Despierta América (Univision) compartió este lunes un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que, con la mano en el corazón, habla sobre cómo esta presión alrededor del estereotipo de la 'embarazada perfecta' ha logrado minar su autoestima, hasta el punto de sentir el deseo de abandonar por un tiempo las redes sociales.

"Me pensé mucho para hacer este video, pero creo que es importante que comparta con ustedes cómo me siento. Voy a tocar aquí un tema con ustedes que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando y yo sé que desahogarme por aquí me va a ayudar a sacar esta energía que no quiero tener en mi vida porque en esta etapa tan hermosa en la que yo me encuentro en este momento lo único que yo quiero son puras cosas positivas, pero sentí la necesidad de abrir mi corazón con este tema", comenzó sincerándose.

"Me siento mal, acomplejada a un punto que de verdad he pensado en irme de redes sociales, no publicar ninguna foto, ningún vídeo, o sea simplemente desaparecerme y tal vez volver después de dar a luz ya cuando pueda presentar ante al mundo a la Francisca que muchos quieren ver o entienden que deberían de ver todo el tiempo", agregó.

Francisca Lachapel Image zoom Francisca | Credit: Instagram Francisca

Francisca reconoció que creyó que cuando una mujer se embarazaba estaba libre de etiquetas para poder disfrutar de la etapa más importante de su vida, "pero me he dado cuenta de que no". Algo que le ha tocado vivir en su propia piel con los duros comentarios que le han hecho llegar, no solo usuarios de las redes sociales, sino también personas de su entorno.

"He estado leyendo algunos comentarios en redes sociales, he visto también algunas páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en cómo me veo y en cómo he subido de peso, o sea me han escrito cosas como de que estoy gorda, de que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado… un sinnúmero de cosas. Y no solo lo han escrito, también ha habido personas que han venido y me lo han dicho en mi cara, entonces yo ante esos comentarios al principio me quedé como en shock y con la boca abierta porque yo no podía entender o no puedo entender todavía de verdad la falta de sensibilidad por parte de mucha gente […]", aseveró la presentadora, quien dejó claro que está lejos de ser la 'embarazada perfecta' que muchos esperan de una mujer que está en su estado.

"Yo soy de la embarazada que se ha engordado, yo soy de la embarazada que no se le quita el calor. Nunca en mi vida me había visto los senos tan grandes, trato de cubrirme la parte de aquí porque las axilas se me han puesto negras, las piernas me han engordado bastante que tengo que usar vestidos que me llegan a la rodilla o pantalones porque debajo me tengo que poner algo porque el roce de las piernas hace que me corte... El cuerpo se me ha transformado de una manera sin contar los cambios de ánimo. Son muchas cosas por las que uno pasa como para también tenerle que estar prestando atención a ciertos comentarios y como para también recibir la presión de ser una embarazada perfecta", afirmó.

La conductora pidió empatía y sensibilidad a las personas que se dedican a verter de manera gratuita este tipo de comentarios acerca del aspecto físico de una persona.