Francisca rompe a llorar en Despierta América por algo que nunca olvidará: "Gracias por este momento" La conductora vivió una experiencia única que la conmovió hasta las lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Francisca es un sinfín de logros, alegrías y éxitos últimamente. La conductora y también actriz que hace poco fuera aplaudida sin cesar por su participación en la obra teatral Monólogos de la vagina, ahora ha vuelto a conmover a todos. Esta vez por un motivo de mucho significado para ella. Algo más personal que le lleva a sus inicios y a toda esa fuerza de voluntad invertida en construir su hoy. Su fábrica de sueños es hoy es una gran realidad y su programa, Despierta América, acaba de cumplir otro de ellos. Uno muy inspirador que la conmovió hasta las lágrimas por todo lo bonito que representa. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Era la propia presentadora dominicana quien, a través de un emotivo video, mostraba el gesto que su programa tuvo con ella. "Luz María Doria, hiciste mi día hoy", le dijo a su productora ejecutiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella fue la persona que de la mano le llevó al camerino de Zoe Saldaña, actriz de origen dominicano e inspiración para muchas mujeres, entre ellas Francisca. Su ejemplo, su éxito y, sobre todo, su humildad, son motivación para muchas personas que sueñan grande. El video muestra a una Francisca emocionada hasta las lágrimas y a una Zoe admirada por los logros de su compatriota, a quien felicitó por su trabajo como conductora y su entrega como mamá. Las dos tienen mucho en común. Además de sus raíces y sueños cumplidos después de mucho esfuerzo, ¡también están casadas con un hombre italiano! "Zoe, ¡gracias por este momento! Después de nuestra conversación y abrazo me siento más inspirada, empoderada pero, sobre todo, orgullosa de mí, de mis raíces, de donde vengo. Que tu talento, belleza, clase y humildad continúen arropando este mundo. ¡Feliz de verte triunfar!", escribió Francisca junto al amoroso video. La actriz de 44 años acudía al plató de Despierta América para presentar su nueva película, Avatar: the way of water, con la que espera llegar a los corazones del público, igual que pasó en la primera entrega.

