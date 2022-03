Francisca rompe a llorar como una niña en pleno directo ante este hecho inesperado Arropada por los abrazos y las palabras de aliento de sus compañeros, la dominicana no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas ante un evento que jamás imaginó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia personal de Francisca es conocida por todos, quizás por eso es tan fácil quererla, admirarla y sentirla como parte de la familia. Cada mañana en Despierta América se deja el corazón siendo ella misma sin trampa, ni filtro alguno. Es lo que ves y ese es su hechizo. Este martes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la dominicana se rompió en pleno directo ante un suceso que jamás se imaginó. Son muchos los logros que ha conseguido en la última década a lo largo de su carrera, pero lo que pasó esta semana en su vida es algo histórico. Francisca Francisca en Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent Rodeada del amor de sus colegas y amigos de programa, quienes ya son como su segunda familia, la feliz mama de Gennaro fue testigo de un momento que jamás olvidará en su vida. Desde plató Karla Martínez, Raúl González y Carlos Calderón, entre otros, le pidieron que prestara atención a lo que venía a continuación. Todo un homenaje de lo más merecido a una gran mujer ejemplo de inspiración. En este día tan especial su rostro fue uno de los que reinaban, nada más y nada menos que Times Square. Y no por un día, ¡sino por una semana! La noticia impactó y de qué manera el corazón de su protagonista que rompió a llorar al recordar a esa joven Francisca que hace más de una década soñaba con este momento. No lo tenía fácil, pero no se rindió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y esa chica que vendía ollas y caminaba por la ciudad de los rascacielos con mil ilusiones en su cabeza, es hoy una de las presentadoras más exitosas, queridas y respetadas del medio. "Yo solo le quiero decir a esa Francisca de 21 años a la que muchos llamaban loca, que lo ha hecho muy bien y que estoy muy orgullosa de ella. Y le quiero decir a todos los jóvenes que vale la pena soñar y que los sueños se cumplen. A veces uno se siente perdido, a uno le pasan tantas cosas que uno quiere tirar la toalla, pero no, todo vale la pena, los momentos difíciles no llegan para detenerte, llegan para prepararte para tu bendición", expresó con lágrimas en los ojos. Muchísimas felicidades compañera, ¡otro éxito más que merecido!

