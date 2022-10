Hace unos meses, una persona sugirió a Francisca a través de las redes sociales que se hiciera algo estético en la boca . "¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?", le escribió alguien. Un comentario al que la carismática conductora dominicana no tuvo reparo en contestar. "Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente", soltó.

"La mayoría de ustedes sabe que pasé muchísimo trabajo allí de vender ollas en las calles, ser mesera, no saber qué va a pasar conmigo en el futuro… Llegó un momento que me estaba volviendo como loca, no podía dormir, no quería comer, me levantaba muy, muy estresada y un día en particular yo me levanté con el corazón a todo lo que daba y de repente sentí como que un lado de mi cara se durmió y yo me acuerdo que empecé a hacerme así [golpecitos en la cara], a mirarme en el espejo y el corazón no podía pararlo […], sentí como que me iba a dar un ataque al corazón, como que me iba a morir", relató la presentadora de 33 años. "Al día siguiente yo tenía como la boca un poquito torcida y después me empecé a sentir bien y no le di como ya más mente a eso, me olvidé hasta ahora que estoy hablándolo con ustedes".