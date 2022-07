Así contestó Francisca a quienes le sugirieron que se hiciera algo estético en la boca En medio de un 'pregunta y respuesta', la conductora dominicana no tuvo problema en dirigirse a una persona que criticó esta parte de su rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cambio físico de Francisca desde que diera a luz a su hijo Gennaro, quien hoy cumple un año, ha sido un proceso de mucha disciplina. Los resultados ha hecho que todo valiera la pena, y justo un verano después, la conductora luce un cuerpo en forma que no ha perdido sus sensuales curvas. En una de sus sesiones de cardio, la feliz mamá compartió un 'pregunta y respuesta' en sus historias de Instagram para pasar un ratito con sus seguidores. Lejos de elegir solo las preguntas bonitas y piropos que le echan, también quiso mostrar las cosas a veces poco agradables que recibe. "¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?", le escribió alguien. Un comentario al que Francisca no tuvo reparo en contestar de la mejor y más sincera manera posible. Look del día Credit: Instagram Ante la sugerencia de esta persona de hacerse algún retoque o pasar por quirófano en este sentido, la co-presentadora de Despierta América se expresó así, sin complejos, ni enfados, pero sí muy contundente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente. Mencióname otra boca chueca por ahí", soltó sin mostrarse molesta. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca A pesar de la poca empatía de la pregunta, la presentadora prosiguió respondiendo a otros comentarios donde los protagonistas fueron los piropos y los mensajes bonitos para su persona. "Eres muy humildes, nunca cambies", "Enviarte muchas bendiciones", "Eres un ejemplo a seguir, Dios te bendiga", "Me inspiras mucho", le expresaron con todo el cariño el resto de seguidores. Mensajes positivos que anulan todo lo negativo y a los que Francisca respondió con besos, sonrisas y mucho agradecimiento.

