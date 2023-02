Francisca responde así cuando le preguntan cuándo le cortará el pelo a Gennaro por que es "varoncito" Francisca respondió sin tapujos cuando le preguntaron en sus redes sociales cuándo le cortaría el cabello a su hijo Gennaro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca ha recibido un sinfín de comentarios en las redes sociales sobre su imagen y su cabello. La presentadora de 33 años se ha acostumbrado a la lluvia de consejos y opiniones que recibe. La estrella dominicana no es la única que está bajo la lupa en Instagram, el cabello de su bebé Gennaro también generó comentarios de sus seguidores. Cuando uno de sus seguidores que le preguntó "cuándo le iba a cortar" el cabello al niño porque es "varoncito", Francisca respondió directa. "No está en mis planes en un futuro cercano", dijo la también actriz y comediante. Francisca y su esposo Francesco Zampogna publican adorables fotos de su bebé en sus redes sociales, compartiendo momentos divertidos con el pequeño. La copresentadora de Despierta América (Univision) está disfrutando a plenitud su rol de mamá. "¿Quién dijo personalidad? Amo mis tardes contigo hijo. Y espero que siempre te gusten tanto los libros", escribió junto un video del bebé de 1 año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El chiquitín recibió muchos piropos de famosas amigas de su mamá. "Que muñeco Dios me lo bendiga siempre", comentó Charytín. "Que bello! Lo amé", comentó Chiquis. "Yo me lo como a besitos", dijo Carolina Sandoval. ¡Sin dudas, Gennaro tiene su propia fanaticada!

