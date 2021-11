Francisca responde a los ataques por el color de su piel: "El problema lo tiene el que mira" Después de recibir comentarios racistas en su más reciente publicación, la conductora contesta contundente y da una gran lección de humanidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca está radiante, y no solo físicamente, sino también a nivel personal. Ser madre le ha abierto la puerta a la felicidad absoluta y también a la comprensión de lo que es verdaderamente importante en esta vida. Consciente de que es una personalidad pública y que como tal se enfrenta a los juicios de quienes la observan, también tiene claro que no todo vale. Esta semana volvió a ser cuestionada por el color de su piel y ella respondió. Lo hizo desde el amor, no del dolor, dando así una gran lección a todos, especialmente a quienes critican detrás de un perfil invisible. "Mi gente, les agradezco todas sus comentarios y preocupaciones, pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno. Si me veo más oscura ¡no pasa nada! Pues porque lo SOY ¡¡y amo serlo!! Entendí que no hay un problema conmigo, ¡el problema lo tiene el que me mira!", escribió con la elegancia que la define. Esa fue su respuesta a quien le escribió que con ese vestido se veía más oscura. Un comentario que no hizo gracia a su amigo y compañero del alma, Jomari Goyso, quien puso valientemente sobre la mesa este desagradable hecho. Poco después fue la propia Francisca quien decidió zanjar el asunto resaltando lo más significativo que tiene: su hijo. En sus propias palabras, la llegada de Gennaro al mundo y a su vida es su mayor propósito y lo que da sentido a todo. También lo que resta importancia a cosas dañinas de las personas pobres de corazón y amor. "El regalo más grande que he recibido en mi vida es mi hijo y él tan chiquito me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad", apuntó emocionada. No restó importancia a estos comentarios, algunos sutiles pero igual de negativos, al contrario, destacó que estas pequeñas cosas pueden minar la autoestima de las personas y no deben permitirse. Francisca Lachapel , look el dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Ella pasó por eso, pero está ganando la batalla gracias al amor que se tiene a sí misma, la mejor herramienta para alejar lo que no aporta. Francisca, gracias por tus palabras, tu generosidad y bondad genuina. ¡Bella siempre!

