¡Francisca comparte el nuevo proyecto que se trae entre manos! "Lo voy a lograr" La presentadora sorprendió al compartir el paso que está a punto de dar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo de Francisca es un no parar. Además de ejercer como mamá entregada a su Gennaro, dar lo mejor de sí misma como conductora cada mañana en Despierta América y aceptar nuevos retos, hay algo más que se trae entre manos. Una importante decisión a nivel profesional y también personal que supone una ilusión en su vida. Una meta que lleva tiempo visualizando y de la que ha llegado el momento de trabajar. A través de sus historias de Instagram y como contestación a una de las preguntas de sus seguidores, la presentadora dio a conocer de qué se trata su nueva aventura. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca "¡Ay! Me emociona que me hagas esa pregunta y qué curioso porque precisamente yo estoy en ese proceso ahora", adelantó a su fan. ¿Qué nuevo objetivo se ha propuesto la dominicana y que apenas está arrancando? Una cuenta pendiente que dejó aparcada por su abrumante éxito y trabajo en televisión y que es el momento de retomar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy en el proceso de inscripción en la universidad. Pero eso se toma su tiempo porque me estoy trayendo los papeles de las universidades donde yo estudié en República Dominicana. El proceso es un poquito largo, o por lo menos como yo lo estoy viviendo, pero estoy haciéndolo con paciencia. Pero sí, una de mis metas es terminar mis estudios universitarios en Estados Unidos", expresó emocionada con dar este paso. Francisca Francisca da un paso más | Credit: IG/Francisca También positiva y decidida. "Yo sé que en algún momento lo voy a lograr, yo sé que lo voy a lograr", concluyó convencida. Francisca ya lo ha hecho otras veces y confirmado eso de que querer es poder.

