¡Francisca regresa a República Dominicana para cumplir otro gran sueño en su vida! Una semana después de su boda, la conductora está de vuelta en su país para llevar a cabo una de sus grandes ilusiones. ¡Otro sueño cumplido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple una semana de su boda en República Dominicana, Francisca ha regresado a su tierra para cumplir una nueva ilusión. Esta vez no tiene nada que ver con el amor ni la familia, sino con algo que siempre ha tenido en su lista de sueños y que por fin se le ha hecho realidad. Triste por dejar a su Gennaro unos días, Francisca hizo sus maletas rumbo a su bella isla para afrontar un proyecto laboral nunca antes visto, nada que ver con Univision ni su labor de conductora en Despierta América. Entonces, ¿de qué se trata? Desde su perfil de Instagram, la feliz mamá dio lujo de detalles de esta nueva faceta suya, esta vez, ¡como actriz! Francisca Francisca | Credit: Francisca Así es, ¡Francisca protagonizará una película! Desde su camerino y las diferentes localizaciones, la dominicana compartió dichosa los detalles de esta nueva aventura que se viene. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "La teacher Mechy es una hermosa historia... Es un proyecto muy bonito que estoy segura a la gente le va a encantar", expresó entusiasmada. "Pidieron a Angelina Jolie, pero le mandaron a Francisca", bromeó junto Cheddy García, productora de esta cinta. Desde el set de grabación, ahora la también actriz quien ha demostrado sus dotes de actuación con su entrañable Mela La Melaza, dio a conocer los entresijos de este nuevo proyecto que le tendrá unos días de lo más entretenida y alejada de los suyos. Guion en mano y de lo más entregada a la causa, mostró cómo es eso de ponerse ante las cámaras para interpretar un papel cinematográfico. Francisca Francisca en el set de su nueva película | Credit: IG/Francisca Francisca Francisca preparándose antes de rodar | Credit: IG/Francisca Como toda una estrella, Francisca se puso en manos de los maquilladores y estilistas para meterse en el papel de Bertha y darlo todo. Si bien la presentadora aseguró echar mucho de menos a su pequeño Gennaro, reconoció que esta es una gran oportunidad profesional que no puede dejar escapar. "Trabajo es bendición y dinerito para pagarnos la luna de miel", dijo entre risas.

