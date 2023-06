Francisca regresa a Despierta América de sus vacaciones por Italia y Alan Tacher "huele hijos" El conductor esperaba que Francisca trajera noticias relacionadas con "futuros bebés”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Alan Tacher, Jomari Goyso y Francisca en Despierta América | Credit: Despierta América Se acabaron las vacaciones para Francisca. Tras unos inolvidables días en Italia, Europa, en compañía de su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro en los que continuaron construyendo memorias juntos como familia, la conductora dominicana regresó este lunes a su programa Despierta América (Univision). "Con pilas recargadas ya de regreso en Despierta América", compartió a través de su perfil de Instagram la que fuera ganadora de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina. La conductora acompañó sus palabras de varias imágenes en las que posa desde el estudio de Despierta América con una sonrisa de oreja a oreja. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "Cada día luce más radiante", no tardó en comentar una seguidora en su publicación. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "Tienes una frescura en tu rostro que te hace ver preciosa", escribió otra persona. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La presentadora, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram, fue recibida con los brazos abiertos en el plató de Despierta América por sus compañeros, entre ellos Alan Tacher, quien esperaba que Francisca trajera noticias relacionadas con "futuros bebés". "Esperemos que traigas noticias…", le dijo Alan Tacher nada más verla. "¿Qué te pasa?", le preguntó Francisca. Despierta América Alan Tacher, Jomari Goyso y Francisca en Despierta América | Credit: Despierta América "No sé, de futuros bebés", precisó el conductor de lo más pícaro. "Él piensa que estás embarazada", agregó Jomari Goyso por si no le había quedado claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora no pudo evitar reírse. "La pasamos muy bien, la verdad es que Gennaro se robó el show en las vacaciones", expresó. "Y tú, por qué tú hueles qué", quiso saber Francisca. "Yo huelo hijos, yo huelo hijos…", comentó Tacher. Mira el video

