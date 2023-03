¡Francisca recibe una Estrella en el Paseo de la Fama en el pueblo que la vio nacer! Junto a su mamá y su esposo, la conductora vivió uno de los momentos más emotivos de su vida y su carrera en Azua, su tierra natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Orgulloso. Así se siente su pueblo, Azua, y su gente, al ser testigos de los logros profesionales y personales que Francisca ha conseguido en su vida. Y por ello, desde la tierra que la vio nacer, han querido honrarla como se merece, con una Estrella en el Paseo de la Fama del lugar donde tantos sueños sembró para después cosechar. Hoy, esas ilusiones son una hermosa realidad que han querido celebrar y, sobre todo, valorar, con este detalle que tanto significa para su protagonista, una de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2023 en People en Español. Flanqueada por su madre, Divina Montero, y su esposo, Francesco Zampogna, Francisca no cesó de sonreír y agradecer este momento ya inolvidable para ella. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca A su lado, también estuvieron sus amigos y compañeros de Despierta América, Jomari Goyso y Raúl González, quienes viajaron hasta República Dominicana para ser cómplices de este merecido homenaje. "Hoy, nuestra Francisca recibió una Estrella en el Paseo de la Fama de Azua, el pueblo que la vio nacer. Junto a su mamá y su esposo, Francesco Zampogna, Jomari Goyso y este servidor. Te quiero hasta el infinito", le escribió el conductor venezolano. Su hermano de vida, el experto en moda y belleza español, también le dedicó unas conmovedoras palabras. "¡MUY ORGULLOSO DE TI! ¡Ser profeta en tu tierra es el reto más duro de conquistar! FELICIDADES. ¡LO HICISTE!", expresó junto a las imágenes del momento. La historia de Francisca es el vivo ejemplo de que se vale soñar. Sus pensamientos de adolescente han superado toda expectativa, alcanzando metas más allá de lo que parecía imposible. Su tesón y esfuerzo hicieron que esa jovencita, participante de Nuestra Belleza Latina en 2015, ganara la corona y un lugar en la televisión y los corazones de la gente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese mismo año fue contratada por Despierta América y lo demás es una historia propia de cuento, pero en la vida real. Hoy en día celebra sus éxitos profesionales y personales como feliz esposa y mamá, pero, sobre todo, sirve de inspiración para aquellas que tienen un sueño. Ella es la prueba de que todo es alcanzable cuando se intenta y se ama de verdad. ¡Muchísimas felicidades, Francisca!

