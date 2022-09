"¿Por qué eres tan fea?" Francisca recibe cruel comentario en redes y graba este video a modo de respuesta Su video generó al instante miles de reacciones entre figuras del medio artístico y fans. "La envidia mata, sigue brillando", se puede leer entre los incontables mensajes de apoyo que recibió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hubo un tiempo, cuando recién estaba comenzando su carrera en la televisión, en el que las críticas que recibía a través de las redes sociales sobre su físico tenían un impacto muy fuerte en ella, hasta el punto de llegar a amargarle el día. Hoy, a sus 33 años y con la seguridad que ha ganado con el transcurso de los años, Francisca se toma muy diferente ese tipo de comentarios. Así lo prueba la ejemplar reacción que tuvo la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision) al recibir durante una reciente sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo por medio de sus historias de Instagram, donde está a punto de superar los cuatro millones de seguidores, un comentario de lo más hiriente y desafortunado. Un comentario que hace unos años hubiera tenido el poder de dañar a la Francisca jovencita e inexperta que se abría paso en el medio artístico tras ganar Nuestra Belleza Latina 2015, pero que afortunadamente hoy no causa el más mínimo impacto en la Francisca actual. Francisca Francisca, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca "¿Por qué eres tan fea? Por dios. Fea con c*", le escribió una seguidora. La respuesta de la presentadora de Univision no se hizo esperar. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "De la abundancia del corazón habla la boca. Fea pero sabrosa, bendecida. Imagínate que hubiera sido bonita dónde yo estuviera", le respondió Francisca sin perder la sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La aplaudida reacción de la conductora generó al instante miles de comentarios entre sus seguidores. "Eres bella por dentro y por fuera, no hagas caso", escribió el periodista de Telemundo Quique Usales. "La envidia mata, sigue brillando", comentó otra de sus incondicionales seguidoras.

