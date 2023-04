Así reacciona Francisca al anuncio de que Juan Osorio le cumplirá uno de sus grandes deseos Esto fue lo que dijo la presentadora de televisión a la promesa del exitoso productor mexicano de darle un papel en una de sus telenovelas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca y Juan Osorio Credit: Mezcalent.com (2) Francisca sigue conquistando sus sueños en la industria del entretenimiento y ahora se está preparando para triunfar en el fabuloso mundo telenovelas. La presentadora de televisión no tardó en reaccionar a la promesa del reconocido productor mexicano Juan Osorio de que pronto formará parte del elenco de uno de sus melodramas. La exreina de belleza habló en el programa Despierta América para agradecer al empresario mexicano por la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes deseos. Recordó que había participado en un casting en el pasado para la serie biográfica de Gloria Trevi en el que solo le dijeron "gracias por participar". En una entrevista con People en Español, Osorio informó que iba a hacer un casting pronto y se comprometió públicamente a incluirla en una de sus producciones. "Prometo Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío y con un personaje que debe de ser de villana, debes ser una buena villabona, vas a ver; es una promesa". Cabe recordar que la comunicadora debutó en la telenovela Despertar contigo, protagonizada por Daniel Arenas y Ela Velden en 2016, y desde entonces ha pedido en diferentes ocasiones al productor que le de trabajo hasta que por fin sus llamados fueron escuchados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Me lo prometió! Dios mío, Juan mira me has hecho el día, gracias por la humildad de responder ese mensaje y yo te escribo siempre por Instagram, tú no me has respondido, pero esto para mí significa el mundo, mi vida", expresó emocionada. "Sí, voy para ese casting y uno de mis sueños más grandes es trabajar en una de tus producciones así que gracias por esa promesa que guardo en mi corazón y sobre todo señores, miren uno tiene que pedir", agregó.

