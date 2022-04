¿Qué tienen que llevar los invitados a la boda de Francisca? "¿Y ustedes van a ir ella con esa exigencia?", dijo Mela La Melaza, el desvergonzado personaje interpretado por Francisca, luego de que Ana Patricia le revelara uno de los requisitos que habría pedido la conductora a los invitados a su inminente boda religiosa en República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca; Francisca y su esposo | Credit: Instagram (x2) Tras una larga espera y luego de que la pandemia truncara hace dos años sus planes de dar el sí frente a Dios en un castillo de la Toscana italiana, Francisca está a punto de cumplir su sueño de casarse por la Iglesia con su esposo Francesco Zampogna en su República Dominicana natal. "Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia [estará] y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios [hizo] que el lugar donde me casara fuera mi tierra", declaraba meses atrás la carismática conductora dominicana en una entrevista exclusiva para People en Español. Si bien aún no se ha hecho oficial la fecha de la boda religiosa, todo apunta a que está muy cerca ya que la copresentadora del programa Despierta América (Univision) disfrutó el pasado fin de semana de una alocada despedida de soltera organizada por su amigo Jomari Goyso. Francisca Francisca y su esposo Francesco Zampogna | Credit: Instagram Francisca ¿Código de vestimenta para los invitados? Lo que sí ha trascendido ha sido uno de los requisitos relacionado con la vestimenta de los invitados que habrían pedido Francisca y su pareja a las personas que asistirán a su boda. Al parecer, los invitados a la ceremonia tendrán que seguir un código de vestimenta. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "El hotel es bien finolis y aparte, ¿sabes qué nos dijo Fran? Que tenemos que llevar que si ropa de tal color, que si de etiqueta formal, de gala…", reveló Ana Patricia en una divertida conversación que tuvo este miércoles durante una de las pausas publicitarias de Despierta América con Mela La Melaza, el desvergonzado personaje interpretado por Francisca, quien está buscando poder asistir a la boda a como dé lugar. Mela la Melaza Ana Patricia y Mela La Melaza | Credit: Instagram Ana Patricia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Y ustedes van a ir ella con esa exigencia? Yo no fuera, yo fuera tú yo le pasaba tu invitación a otra persona", no tardó en comentar Mela con su característica personalidad. "No se puede pasar la invitación, no es transferible", le siguió el juego Ana Patricia.

