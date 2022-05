¿Qué pasó con la luna de miel de Francisca? La presentadora dominicana se casó el pasado fin de semana y el martes ya estaba de regreso en Despierta América (Univision) Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Después de la boda sigue la luna de miel, pero en el caso de Francisca no ha sido así. La carismática presentadora dominicana se casó el pasado fin de semana por la Iglesia con su pareja, el italiano Francesco Zampogna, y el martes ya estaba de regreso en el estudio de su programa Despierta América (Univision). "¿Y la luna de miel?", "¿Qué pasó con la luna de miel?", comenzaron a preguntarse muchos seguidores de la también actriz en las redes sociales tras verla en el show matutino. Pero, ¿será que la conductora y su esposo se quedarán sin luna de miel? Francisca despejó la incógnita este jueves a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent "La luna de miel de nosotros va a ser en septiembre", informó la conductora. "Estamos pensando todavía en dónde sería el lugar. Tenemos como desde la pandemia que no vamos a Italia y tal vez [vayamos] para allá, aunque yo le digo a Francesco: 'Bueno, pero vamos a un sitio diferente que no conozcamos ninguno de los dos para crear nuestras memorias únicas'. Estamos todavía viendo", compartió la orgullosa mamá de Gennaro. Por el momento, lo único seguro hasta ahora es que será en septiembre. "Lo que sabemos es que si Dios lo permite en septiembre es cuando tengo tiempo en el trabajo y estamos organizados que podríamos irnos nosotros de luna de miel, o sea que nos tenemos que esperar un ratito", señaló la copresentadora de Despierta América (Univision). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca también habló en el Instagram Live sobre su deseo de agrandar la familia. "Queremos más bebés", reconoció sin pensárselo dos veces. "Yo siempre les he dicho que quiero tres, pero ustedes saben que mi vida yo siempre la pongo en manos de Dios y voy a tener los que él decida", aseveró. Y agregó entre risas: "Yo por mi parte voy a hacer mi tarea".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué pasó con la luna de miel de Francisca?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.