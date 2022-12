¡Esta es la palabra que se le escapó a Francisca al ver a su esposo por primera vez! En vísperas de Navidad, Despierta América recordó qué pasó en el primer encuentro entre la dominicana y su esposo, Francisco Zampogna. ¡Qué momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la llegada de las fiestas navideñas y su encanto, llegan también los recuerdos de aquellos momentos que nos han hecho tan felices. Despierta América recordó a través de una de sus publicaciones en redes, un instante inolvidable para una de sus presentadoras: Francisca. Felizmente casada con Francesco Zampogna, la dominicana ha cumplido el sueño de crear su hermosa familia al lado de su caballero italiano. Pero, ¿cómo empezó todo? Pues con una palabra que supuso el inicio de una gran historia de amor. Y fue la propia Francisca quien explicó qué se le escapó al verle. Francisca Francisca y su esposo Francesco en Madrid, España | Credit: Instagram Francisca "Tú estabas en el salón de belleza y yo entré con mi algarabía, bien dominicana. Cuando tú me viste llegar, ¿tú qué pensaste?", le preguntó la feliz mamá de Gennaro en esta entrevista de hace tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Él reconoció que se miró al espejo para verse. Francesca explicó él estaba algo inseguro de si le había quedado bien el pelo. Ella le sacó de dudas de inmediato con esta expresión. "Yo te dije: 'you look sexy'. Yo no sé cómo pude decir eso", dijo todavía sorprendida de aquel momento. "La única palabra que tú hablabas en inglés", le bromeó su marido. Francisca Francisca, su esposo y su hijo en la costa italiana | Credit: Instagram Francisca Un recuerdo del que ya han pasado más de 5 años, un noviazgo feliz, una boda de ensueño y un hijo que es la alegría de sus vidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Esta es la palabra que se le escapó a Francisca al ver a su esposo por primera vez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.